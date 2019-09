インドのデリー国際空港で、81歳の老人に変装した32歳の男が逮捕されました。

どんな変装だったのかご覧ください。

Indian Man Disguised Himself as 81-Year-Old to Sneak Aboard Flight to U.S.



こちらが自称81歳のJayesh Patel容疑者(32歳)。



パスポートを偽造し、車イスに乗って、ニューヨーク行き飛行機の出国審査カウンターをパスしたとのこと。



しかし80代の老人にしては肌つやが良く、生え際も黒かったことから、不審に思った職員が見つめると、決して目を合せようとはしませんでした。



変装してないときの顔がこちら。

あえなく偽造パスポート所持の疑いで身柄を拘束され、移民当局に引き渡されました。

「アメリカで仕事が欲しかったが、ビザが取得できなかった」と供述しているとのことです。