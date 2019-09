名門音大に入学したドラマーと伝説の鬼教師。狂気のレッスンの果ての衝撃のセッションとは?

第30回サンダンス映画祭でグランプリと観客賞をW受賞したのを皮切りに、第87回アカデミー賞では助演男優賞・編集賞・録音賞の3部門で受賞を果たすなど、数々の映画賞を席巻した『セッション』。

米映画批評サイトのRotten Tomatoesでも、支持率が驚異の96%を記録するなど、批評的にも興行的にも大成功を収めた。

製作費わずか3億円、撮影期間はたったの19日間というスケジュールで、この映画をまとめ上げたデイミアン・チャゼル(当時弱冠28歳)は世界的に注目を浴びる存在となり、やがて『ラ・ラ・ランド』で史上最年少のアカデミー最優秀映画監督賞を受賞するに至る。この天才フィルムメーカーのサクセス・ストーリーは、『セッション』から始まったのだ!

という訳で今回は、衝撃の音楽ドラマ『セッション』についてネタバレ解説していこう。

アメリカ最高峰の音楽学校シェイファー音楽院に入学したドラマーのニーマン(マイルズ・テラー)は、教師のフレッチャー(J・K・シモンズ)によって初等クラスから最上位のクラスに引き抜かれる。プロのドラマーになれるチャンスが広がったと喜んだのも束の間、フレッチャーの狂気にも似たスパルタ指導によって、ニーマンは精神的にも肉体的にも疲弊していく。

それでも“偉大なミュージシャン”になることを夢見て必死に練習を続けるニーマンは、次第に恋人や家族も顧みなくなり、自分自身が狂気に蝕まれていく……。

※以下、映画『セッション』のネタバレを含みます。

『セッション』は、監督デイミアン・チャゼルの青春時代が反映された作品だ。

もともと彼は、プリンストン高校のバンドでジャズドラマーとして活躍。実際にフレッチャーのような鬼教師の指導を受け、身がすくむような思いをしたと言う。

彼はその時のことをこう述懐している。

But it was an environment that caused me to learn what it meant to live for four years with non-stop anxiety and non-stop fear.

音楽家としての才能の限界だけでなく、音楽をやること自体に恐怖を感じるようになってしまった彼は、プロ・ミュージシャンの道を諦め、映画製作の道へ進む。

やがて若き脚本家として頭角を現したデイミアン・チャゼルは、2013年に『グランドピアノ 狙われた黒鍵』のシナリオを手がける。ある天才ピアニストが5年ぶりにステージに立つことになるが、その楽譜には「1音でも間違えたらお前を殺す」という謎の脅迫文が書かれており、命がけの演奏に挑むことになる……という内容。

『セッション』のシナリオ初期草案が、心理スリラーとして書かれていたことからも、『グランドピアノ 狙われた黒鍵』は『セッション』の原型的な作品と言えるだろう。

満を持して書かれた『セッション』のシナリオは、まだ映画化されていないシナリオを映画製作者とマッチングさせるプロジェクト「The Black List(ブラックリスト)」に登録され、その完成度の高さから当初より高い注目を浴びていた。

まだ映画監督としてのキャリアが浅いチャゼルは、長編映画の製作に漕ぎつけるために、まず脚本の15ページ分を短編として映画化(この時点で既にJ・K・シモンズがフレッチャー役を演じていた)。完成した作品はサンダンス映画祭に出品されて絶賛を浴び、330万ドルの資金提供を受けることに成功する!

かくして完成した『セッション』は、第87回アカデミー賞の作品賞ノミネートをはじめ、世界各国の映画賞を席巻。デイミアン・チャゼルの名前を広く世に知らしめることになる。

なお、チャゼルは高校時代の鬼教師についてこんなコメントも残している。

He actually passed away about ten years ago. But it's also this weird kind of thing because he was this hugely inspirational figure really and yet everyone was terrified of him.

I mean, you see it sometimes in softer movies, the kind of tough love mentor who yields great things and we're all supposed to kind of cheer. Certainly there was that side of it, but I wanted to try to get people into my mindset during that period.

Maybe I'm more of a wuss than other people, certainly in my head it wasn't quite as rosy.

彼は10年くらい前に亡くなりました。彼はとても素晴らしい人間でしたが、みんな彼を怖がっていました。

よく映画には、偉大なものを生み出す“愛のメンター”のような人が出てきますよね。確かに彼にはそのような面もありました。私はその時の自分の気持ちを、他の人にも知ってもらいたいと考えたいのです。

多分私は他の人よりも気が狂っていたんでしょうね。頭の中はバラ色ではありませんでした。

(DEN OF GEEK!のインタビューより)