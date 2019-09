『SUPERNATURAL／スーパーナチュラル』公式の料理本が発売に

サム&ディーン・ウィンチェスター兄弟が活躍する超常現象アクションドラマ『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』。残念なことに、10月から米国で始まるシーズン15をもって幕を閉じる本作だが、その公式料理本が発売されることがわかった。米Comicbookが報じている。

米国最大の掲示板サイト「レディット」でファンが発見したこの本は、旅&フードライターのジュリー・トレメインが執筆し、スタイルブロガーのジェシカ・トーレスが写真を担当している。

その概要欄には、「あなたがベテランのシェフ、初心者の料理人、またはウィンチェスター兄弟のようなダイナーフード愛好家であるかどうかにかかわらず、この"Supernatural:Official Cookbook"のレシピで、番組に登場した食欲をそそるメニューを現実のものとしてお届けします。様々な脅威から人類を守らなくても良い時は、ディーンとサムの二人は食事をとり、小さな町のダイナーでモンスター退治のため次のステップを話し合っています。この完全な料理ガイドでは、(シーズン3第11話「火曜日のデ・ジャヴ」で)ディーンが食べた朝食ピッグポーク、サムの好物サラダ、そしてもちろんディーンの大好きなパイなど、兄弟のお気に入りの料理を紹介しています」と書かれている。少食なサムに対して食べることが大好きなディーンは、食事のシーンが多く、そのレシピもかなりの数があるのではないかと想像できる。

この本の発売日は現地時間の11月5日(火)で、タイトルは「Supernatural: The Official Cookbook: Burgers, Pies, and Other Bites from the Road」。値段は米国で29.99ドル(約3300円)。米Amazonなどのサイトでは既に注文予約の受付を開始している。

いよいよ10月から米国でファイナルシーズンが放送される本作だが、その後はなんと映画版が製作されるのではという話も出ている。

数年後に再び、ウィンチェスター兄弟に再会できることを期待しながら、それまでの間、この本で二人の食事の旅路を一緒に楽しんでみるのも良いだろう。『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』シーズン15は、CWにて10月10日(木)より放送スタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』

© 2018 Warner Bros. Japan LLC All rights reserved.

