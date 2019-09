滞在するホテルに、電気ケトルがあると何かと便利だ。ホテルの部屋で温かいお茶やコーヒーが飲みながら、一息つく人も多いだろう。しかし、この便利な電気ケトルを、非常識な方法で使用する人がいるようだ。



海外ニュースサイト『Daily Mail』は8月9日、『WORLD OF BUZZ』は8月12日、オーストラリアまたはニュージーランドのホテルに滞在していた国籍不明の女性が、電気ケトルを使って下着を洗う方法をSNSで紹介し1年後に、ネットで大炎上したと報じた。



記事によると、女性は旅行中であり、突然生理が来てしまったという。女性は生理用のパンツを持参していなかったため電気ケトルで洗浄することを思いついたそうだ。女性はこの洗浄方法をFacebook上で紹介した。



女性はFacebookに、「電気ケトルを使用すれば、パンツの汚れが素早く落ちて、キレイになる」とのコメントとともに電気ケトルの画像を投稿。電気ケトルは半透明のもので、ケトルの中には、茶色がかって見える水に浮かんだパンツが確認できる。女性の投稿は約1年前のものだが、大手の掲示板サイト2019年8月に再掲載され、炎上したとみられている。掲示板には、「非常識女!パンツ洗った後、お湯沸かしてコーヒー飲んでみて」などと続々と書き込まれている。なお、9月6日現在、女性のFacebookは削除されているようで、閲覧できないようだ。



批判の指摘に対して、ニュージーランドのマッセー大学・分子生物科学の上級講師ヘザー・ヘンドリクソン博士は、「電気ケトルでの煮沸温度は120℃程度。大半の微生物は死ぬが、この温度では死なない細菌もいる。こうした細菌は、体内に吸収されても人体に影響はないが、ある一定の環境条件が整うと、命に関わるくらいの毒素が出ることがある。感染リスクがあるので下着を電気ケトルで洗わないようにしてほしい。何よりも他者に配慮してほしい」と『WORLD OF BUZZ』の取材に対し語っている。



このニュースが世界に広がると、ネット上では「なんて非常識な人!パンツの汚れが電気ケトルに付く。気持ち悪い!ホテルの電気ケトルは二度と使わない」「電気ケトルを使いたいなら、お湯を沸かして別の容器にお湯を移してパンツを洗えばよい。マナー違反だ!」「石鹸と水道水で汚れ落とすのはそんなに難しいことか?」「こんな非常識なことを、素晴らしい方法などと自慢げに紹介する神経が信じられない。ホテル側は今後、女性を宿泊禁止にすべきでは?」など女性を非難する声が殺到した。



世界には、他にも思いもよらぬ方法で、ホテル備え付けの電気ケトルを使う人がいるようだ。



海外ニュースサイト『Startsat60』の2017年8月27日配信の記事『ホテルの電気ケトルを使うべきでない恐ろしい理由』によると、ホテルの電気ケトルを調理器具として使用する人がいるという。実際に、ゆで卵や温野菜、パスタを電気ポッドで作ったことがあるとネットに書き込む人がいたそうだ。



他にも、ある飛行機の元客室乗務員は、乗務でホテルに宿泊するとき、ストッキングを洗うのに電気ケトルを使用していたと、米国発のコミュニティサイトRedditの掲示板に書き込んだそうだ。しかも、彼女だけではなく、他の客室乗務員の同僚も同様にストッキングを洗うのに電気ケトルを使用しているという。



ホテルの客室に備えられている電気ケトルは一見、汚れがなくきれいなもので、不衛生だと感じる人は少ない。しかし、使用する場合は、ていねいに洗ってから使用した方が良さそうだ。



