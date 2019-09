9月22日と23日の2日間にわたり千葉・幕張メッセで開催されるバーチャル音楽フェス『DIVE XR FESTIVAL supported by SoftBank』にて、VTuberとして活躍する『ヤッターマン』のカミナリアイ、ボヤッキーと『北斗の拳』のケンシロウ、ハート様がコラボレーションするクロスオーバー特別企画が行われることが決定した。23日1日限りでの開催となる。『DIVE XR FESTIVAL supported by SoftBank』(DXF)は、アニメ・ゲームのキャラクターやインターネット空間で活躍するバーチャル・シンガー、VTuberや新時代のアイドル、AIらが一堂に会し、現実世界で共演するバーチャル音楽フェス。空想・仮想・現実が入り混じった“特異空間”で開催されるストーリーのもと、大人気キャラクターやアーティスト達と同じ空間に共存する感覚を体感し、耳と目と心で楽しむ『没入感型XR LIVE』として開催される。発表されたのは、SFギャグアニメ『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』と『北斗の拳』との奇跡のコラボレーション企画。『ヤッターマン』からは、真面目な正義の味方だが、ちょっぴりポンコツな可愛い女の子で、たくさんの友達を作るべくVTuberとして活動中のカミナリアイと、インチキ商売をして悪事を働いていた3人組の1人で、人気者になりたいがために自身でメカを開発しいま風の“イケオジ”に変身し、普段はいじられキャラのおじさんだが、歌を歌っているときなど時折かっこよさを見せるボヤッキーが登場。『北斗の拳』からは、主人公のケンシロウと、南斗孤鷲拳の使い手シンが束ねるKING軍では中間管理職としてあくせくと働き、自身がサザンクロスから配信している動画内では度々部下とのコミュニケーション不足に悩んだり、モヒカンさんたちへの気配りなどを忘れないようにしているVTuberのハート様が参加する。コラボレーション企画内容は、当日まで秘密となっている。『ヤッターマン』と『北斗の拳』がコラボする、『DIVE XR FESTIVAL supported by SoftBank』は、千葉・幕張メッセにて9月23日開催。