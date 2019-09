■ミニオングッズは一緒に回りたくなる可愛さ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、9月6日(金)から、期間限定イベント「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」が始まりました。それに併せ、スペシャルグッズが絶賛販売中! ミニオンやセサミストリートなど、大人気のパークの仲間たちの魅力的なハロウィングッズのほか、新たな注目アイテムまで、まるっと紹介します。「MINIONS MAYHEM TRICK」シリーズでは、大人気のミニオンたちが、ハロウィーン仕様に変身! コウモリ姿に仮装した姿がキュートなボブの「ぬいぐるみ」は、抱っこしながら、パーク内を一緒に回りたいくらいの可愛さです。また、コウモリ仮装のティムになりきれちゃうカチューシャも登場します。ホラー映画『チャイルド・プレイ』のチャッキーとキティがコラボした「HELLO KITTY CHUCKY」が今年も登場。昨年は、ハローキティ・チャッキーとミミィ・ティファニーのペアでしたが、今年はダニエルがグレンになったダニエル・グレンが仲間入りしました。ちょっぴり怖いけれど、ダークな魅力が溢れています。怖いのが苦手な人でも大丈夫なグッズもあります! 「KOWA−KAWA HALLOWEEN」は、カラフルでポップなコスチュームを着たパークの人気のキャラクターのグッズがたくさん。パレードに登場する衣装をまとったハローキティやミニオンの「ぬいぐるみ」や、キティやスヌーピー、ミニオン、エルモの4つがセットになった「ストラップセット」がラインナップに入っています。お土産にもぴったりです。ホラーなコスチュームを着たセサミストリートの仲間たちが可愛い「ヘンテコ仮装」。今回、アビーの「チケットホルダー」が初登場を果たします。ピンクと黒がオシャレです。また、4つ全部の柄が違うユニークな「ソックスセット」も見逃せません。お気に入りの組み合わせで楽しめるという斬新なアイテムです。海賊姿にふんしたスヌーピーが堪能できるのは「Halloween HORROR NIGHT 2019」。大きな「ぬいぐるみハット」は、かぶるだけで、みんなからの視線を集められそう。眉間にしわを寄せたスヌーピーが可愛いらしいボーダーの「Tシャツ」は、普段使いもできる優れものとなっています。さらに、ハロウィーン・グッズだけじゃなく、注目すべき新たなグッズも、登場しています。見逃せないものばかりです!まずは、ボブが持っているぬいぐるみのティムが主役の「BOB’S FAVORITE BEAR」シリーズをご紹介。ミニオンの仮装をして、「ぬいぐるみ」を持てば、なりきりボブのできあがり!「アソートスナック」は、ティムの耳型取っ手がキュートで、お土産にも喜ばれそうです。「REAL」では、かっこいいグッズも揃えています。『スパイダーマン』、『ジュラシック・パーク』のティラノサウルス、『ジョーズ』という、映画好きにはたまらないライナップ。アパレルグッズは、ガーリーなコーデに忍ばせれば、ほどよい抜け感を演出できそうです。「BOB’S FAVORITE BEAR」シリーズと「REAL」シリーズは、ハロウィーン期間のみならず、2月末まで販売予定です。毎年盛り上がる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン。パークで使っても楽しく、お家に帰っても思い出に浸れるグッズで、思う存分ハロウィーン気分に浸りたい!(C)2019 MARVELJAWS TM&(C)Universal Studios.HARRY POTTER characters, names and related indicia are (C)&TM Warner Bros.Entertainment Inc.Harry Potter Publishing Rights(C)JKR.(s19)Despicable Me,Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios.Licensed by Universal Studios Licensing LLC.All Rights ReservedTM&(C)2019 Sesame Workshop(C)2019 Peanuts Worldwide LLC(C)1976,2019 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.EJ9071103