人気ダンス&ボーカルグループのEXILEに所属し、三代目JSBこと三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEではリーダー兼パフォーマーを務める小林直己が出演する『アースクエイクバード』が11月15日(金)からNetflixで配信されることが決定。このたび、場面写真が到着し、さらに本作が第32回東京国際映画祭に特別招待作品として出品され、小林と主演を務めるアカデミー賞女優のアリシア・ヴィキャンデル、そしてウォッシュ・ウェストモアランド監督が参加することが発表された。

本作は、日本在住経験のあるイギリス人作家のスザンナ・ジョーンズが、ミステリー小説界において権威のある賞の1つに数えられる英国推理作家協会賞のジョン・クリーシー・ダガー賞またはニュー・ブラッド・ダガー賞(新人賞)の最優秀賞を2001年に受賞した同名ミステリー作品を映画化したものとなっている。

東京に住む外国人女性のリリーはある日、行方不明となり、その後死体となって発見される。リリーの友人であったルーシーは容疑者として疑われることになるが、2人の間にはミステリアスな日本人カメラマンの禎司(テイジ)の存在があった…。

主人公のルーシー役を『リリーのすべて』(16)で第88回アカデミー賞助演女優賞を受賞したアリシア・ヴィキャンデルが、リリー役を『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15)や『アンダー・ザ・シルバーレイク』(18)などに出演するライリー・キーオが演じる。そして、2人の女性を翻弄(ほんろう)する禎司役はEXILEに所属し、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEではリーダー兼パフォーマーを務め、『たたら侍』や『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY 』(どちらも17年)など、俳優としても活躍する小林直己が演じる。さらに製作総指揮を『エイリアン』(79)や『ブレードランナー』(82)を監督した巨匠リドリー・スコットが担い、監督は『アリスのままで』(14)のウォッシュ・ウェストモアランドが手掛けるなど、一流キャストとスタッフが本作に集結した。

到着した場面写真では、ルーシー役のアリシアと禎司役の小林が日本の蕎麦屋で見つめ合う姿を収めたものとなっている。謎めいた2人の関係とこの後展開されるサスペンスやミステリーを予感させる様子を映しだし、異国で暮らす女性の揺れ動く心理を繊細な描写で描いた本作がどんな結末を迎えるのか、気にせずにはいられない写真となっている。

加えて、本作は10月28日(月)から開催される第32回東京国際映画祭に特別招待作品として出品され、小林とアリシア、そしてウェストモアランド監督が参加することが発表。いったいどんなファンサービスを展開してくれるのか、期待が膨らむ映画祭への参加となっている。

本作で日本人カメラマンの禎司を演じる小林は、ルーシー役のアリシアとリリー役のライリーをどのように翻弄(ほんろう)していくのか。国際職豊かな競演で織りなす至極のサスペンスミステリーを早く堪能したい! (Movie Walker・文/編集部)