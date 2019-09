「お気に入りは原宿の〇〇！」ダヴ・キャメロン＆ブーブー・スチュワート『ディセンダント3』ファンミーティング

ディズニーの人気キャラクターに"もし子孫がいたら?"という斬新なアイデアから生まれたディズニー・チャンネルの人気オリジナル・ムービー最新作『ディセンダント3』。いよいよ9月13日(金)よりディズニー公式エンターテイメントサービス「Disney DELUXE(ディズニーデラックス)」で先行配信される本作プロモーションのために来日中のマル役のダヴ・キャメロンとジェイ役のブーブー・スチュワートが、9月9日(月)、都内で行われたファンミーティングに登場した。写真たっぷりにその模様をお届けしよう。



ステージ中央には大きなスクリーンが掲げられ、その両脇にダヴ演じるマル、ソフィア・カーソン演じるイヴィ、ブーブー演じるジェイ、故キャメロン・ボイス演じるカルロスの横断幕が。多数の応募者の中から抽選で選ばれた約1000名のファンが2階まである会場を埋め尽くした。ディセンダントに登場するキャラクターのコスチュームに身を包んだファンも多い。開演前から既に会場内は熱気が感じられ、スクリーンに『ディセンダント3』の最新映像が流れると集まったファンは興奮状態に。

そして舞台中央のスクリーンが上がりダヴとブーブーが姿を現すと、会場からは悲鳴にも似た歓声があがった。

眩しい黄色のパンツスーツ姿のダヴが「ダイスキー、アイシテマス! みんなとっても可愛い。日本に来られて本当に嬉しい。大好きな場所なの」とファンに呼びかけ、黒いウエスタン調のジャケットを着たブーブーも「初めて日本に来たけど、みんな凄く優しくて親切で、本当にありがとう。アリガトウゴザイマス!」と日本語を交えて挨拶。

続いて来日の感想について聞かれた二人は、「本当に日本が大好き! ファッションも大好きだし、みんなとっても優しいし、世界中で一番のファンよ! 今回も凄く楽しんでいるわ。原宿、渋谷と...」と2度目の来日となるダヴがコメント。今回が初来日のブーブーは、「本当に美しい場所だよね、でも僕の一番のお気に入りは原宿のプリクラかな。もう一回行きたいね」と会場の笑いを誘った。

応援してくれる日本のファンについてダヴは「たくさん感情を表して応援してくれて、とても励まされているの。世界中どこをみてもこんな素晴らしいファンはいないと思う。こんなに歓迎してくれて本当に感謝しているわ」。続けてブーブーは、「まったくダヴの言うとおりだと思うし、飛行機から降りてみんなが歓迎してくれているのを見た時のことを忘れられないね、本当に嬉しかった。アリガトウゴザイマス!」と話し、自身の母親が日本人とのハーフのため、日本とは特別な縁があることも明かして会場を沸かせた。

本国アメリカでも大人気の本作は、8月2日(金)の初放送の視聴人数が、初日放送後3日間の録画視聴も含めると1500万人に到達、ミュージックビデオの再生回数は放送後5日間で1億1100万回を超えるなど、大きな記録を打ち立てている。そのことについて問われると、「とっても嬉しいよ。毎回観てくれる人の多さに驚くが、こんなに多くの人が観てくれてすごく嬉しい」とブーブーが喜びと感謝の言葉を述べ、配信開始を楽しみにしている日本のファンに向けてダンスシーンや撮影秘話など見どころを、ダンスを踊りながら紹介。

続けてダヴが『ディセンダント3』の冒頭で流れる「Good to Be Bad」という曲をあげ、「さっきブーブーと楽屋で話してたんだけど、この曲が一番踊っていて楽しいの。とってもハードなんだけど、でも楽しいのよ。みんなも気に入って踊ってくれると嬉しいわ」と言うとブーブーは、「"Good to Be Bad"と言えば、キャメロンと僕はこの曲の"あるパート"でパフォーマンスする予定じゃなかったんだけど、オルテガ監督と振付師に猛烈に頼み込んで二人で参加させてもらったんだよ(笑)」と楽しそうな撮影現場の雰囲気が伝わるエピソードを明かしてくれた。

そして、この日の午前中に訪れたという原宿でのスナップ写真を公開。レインボーわたあめを食べる様子や、プリクラ写真を披露した。

ダヴの「わたしたち加工したのよ」というコメントのあとにスクリーンに映し出されたプリクラ写真のブーブーのなりきりぶりに会場は大爆笑。

「完璧に決めたよ」とブーブーが自信満々に公開した写真にダヴは、「ブーブー、これあなたの特技だと思うわ」とコメント。初めてとは思えないなりきりぶりに会場は大いに沸いた。

この日は、父親世代代表としてお笑いトリオのジャングルポケット、子ども世代代表としてタレントの岡田結実、雑誌「ポップティーン」の現役女子高生モデル生見愛瑠も登壇。みんなでタピオカドリンク入りの樽で鏡割りをしてヒット祈願を行い盛り上がった。

続いてファンからの質問コーナーでは、「お互いのことを一言で表すと何でしょうか?」と問われ、ダヴは「う〜ん...兄貴? だって、私にも、他のキャストメンバーに対してもそうだけど、いつも気にかけて面倒をみてくれるの。今日も、ちょっと私が背中を痛めたときにすぐにクッションをあててくれて...そういう優しさがあって。いつも見守ってくれる素敵なお兄さんかな」。対してブーブーは「う〜ん、すごく難しいな(笑)。そうだな、"ブリリアント(=秀でている)"」と言い、その理由を「彼女は常に先を考えて、誰よりも一歩先をいっているんだ」と、信頼の厚さが伺えるコメントを発した。

イベント終盤には、ダヴがディズニーストアで購入した品物を抽選でプレゼントする企画も。

最後に、最新作『ディセンダント3』の配信を楽しみにしているファンに向けて、ブーブーから「ダヴと一緒に日本に来られてみんなに会えて本当に良かった。みんなの熱量がこもった素敵な作品になっているので楽しんでもらいたい」とメッセージが贈られ、続けてダヴは「スペシャルなキャストとスタッフで作られたこの作品を皆さんと共有できることが本当に嬉しい。みんなが『ディセンダント3』を大好きになってくれることを願ってる。素晴らしい歓迎をありがとう!」と感謝の言葉を繰り返した。そして大盛況のうちにイベントは幕を閉じた。

ますます期待が高まる『ディセンダント3』は、「Disney DELUXE(ディズニーデラックス)」で9月13日(金)から先行配信ののち、全国のケーブルテレビおよびBS・CS放送のディズニー・チャンネルでこの秋に放送予定。また、本イベント「Disney DELUXE presents『ディセンダント3」ファンミーティング』の模様は、ディズニー公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=aDwK4AS3JOQ)にて、9月12日(木)20時より配信する。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ディセンダント3』

©Disney