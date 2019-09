菅田将暉と小松菜奈が森のアートに！niko and ...新WEBムービー公開

「niko and ...(ニコアンド)」のブランドアンバサダーをつとめる菅田将暉と小松菜奈が出演し、前作に引き続きウカスカジーの楽曲「言葉」を使用した新WEBムービー『autumn true true true』が解禁となった。アートディレクションを手がけたのは森本千絵で、6パターンあるテレビCMは9月12日より放送となる。niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する「style editorial brand」。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に「であう」、やがて自分のライフスタイルに「にあう」。そんなメッセージのもと、20〜30代の男女に向けて展開中だ。解禁となったムービーは、木の葉舞う森の中、小松を乗せたリヤカーを菅田が引きながら歩ているシーンから幕開け。途中、2人は、赤と黄色でスタイリッシュに彩られた森の中で、自身もアートの一部になったかのような不思議な動きを披露していく。今回の撮影は、大自然に囲まれ行われた。広い森の中にいくつも作られた、まるでアート作品のような美術セットの数々に「美術が今までと全然違って」(小松)、「回を増すごとに進化してるよね!」(菅田)と2人からは感動の声が上がった。振り付けで動きを合わせたり、大きなパペットを使ったりと、これまでに2人が出演したniko and ... のムービーにはない挑戦も多々あったものの、2人は少しの練習ですぐにマスターし、息ピッタリな動きを披露。秋の始まりとアートが感じられるような、美しいムービーに仕上がっている。さらに、「もし菅田さんがniko and ... で映像製作をするなら、小松さんにはどんな役をお願いしますか?」という質問に、菅田が「(僕は)監督だから出ない」と話した上で、1人2役を提案するなど、2人の息の合ったインタビューも特設ページに掲載されている。2019 AUTUMN 特設ページhttps://www.nikoand.jp/campaign/2019AW/