■ショーやツリーが一新!

■グッズやメニューも登場

【「ユニバーサル・クリスタル・クリスマス」概要】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、全く新しくなったクリスマスイベント「ユニバーサル・クリスタル・クリスマス」を、11月14日(木)から開催。 10年にわたりゲストに感動を与えた"世界最高"のナイトショーとクリスマス・ツリーが完全一新される。今年初登場するのは、エントラスから大通りのイルミネーション「クリスタル・シャイニング・イルミネーション」と、クリスマス・ライブショー「クリスタルの約束」、そして30mを超える壮大なツリー「ユニバーサル・クリスタル・ツリー」。「クリスタル・シャイニング・イルミネーション」は、日没の頃、大通りの建物が一変し色鮮やかな光に彩られると、無数のクリスタルの輝きがキラめく空間が出現する。また、クリスマス・ライブショー「クリスタルの約束」は、10年間続き、昨年フィナーレを迎えた"世界最高"のショー「天使のくれた奇跡」を一新したもの。心まで清らかに澄み渡ってゆく感覚を味わうことができるという。それから、「ユニバーサル・クリスタル・ツリー」は、全く新しくなって登場する冬のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの風物詩。まるで生命を宿すかのように、幹から枝へ、しなやかな曲線が優雅に灯ると、光と反射が織りなす無数のキラめきが広がり、見る人の心が洗われるような美しさに包まれる。さらに、日中では、「クリスタル・クリスマス・ツリー」をバックに、クリスマス衣装のミニオンたちと一緒にダンスを楽しむことができる「クリスタル・グリーティング with ミニオン」が新登場。また、昨年大好評だった「ミニオン・パークのイエロー・クリスマス」も再登場する。この冬も、ミニオンたちのハチャメチャな活躍が期待できるだろう。そのほか、カチューシャやアドベントカレンダーなどのグッズや、ビーフシチュー味のピッツァ・スティックを含むメニューなどの販売を予定している。日程:11月14日(木)〜2020年1月13日(月・祝)