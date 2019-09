先週末9月6日〜9月8日の全米ボックスオフィスランキングが発表され、作家スティーヴン・キングの代表作を映画化した大ヒットホラーの続編『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』が、興行収入9,106万2,152ドル(約100億円)で初登場1位に輝いた。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル110円計算)

前作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』から27年後を舞台に、はみだし者の子供グループ「ルーザーズ・クラブ」が、再び恐怖のピエロ・ペニーワイズと対峙する姿を描く本作。前作のオープニング興収1億2,340万3,419ドル(約135億円)には及ばなかったものの、9月公開映画のオープニング成績で歴代2位となる数字を叩き出した。

また本作は、 75の国と地域でも公開され、ロシア・オランダ・ノルウェーなど16か国でホラー映画史上最大のオープニング成績を記録。全世界累計興収は1億8,506万2,152ドル(約203億円)となっている。日本公開は11月1日。

今週末は、ニコール・キッドマンやアンセル・エルゴートが出演する『ザ・ゴールドフィンチ(原題) / The Goldfinch』や、ストリッパーの実話を基にした『ハスラーズ(原題) / Hustlers』などが公開される。(編集部・倉本拓弥)

9月6日〜9月8日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』

2(1)『エンジェル・ハズ・フォールン(原題) / Angel has Fallen』

3(2)『グッド・ボーイズ(原題) / Good Boys』

4(3)『ライオン・キング』

5(4)『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』

6(6)『オーバーカマー(原題) / Overcomer』

7(11)『ドーラ・アンド・ザ・ロスト・シティ・オブ・ゴールド(原題) / Dora and the Lost City of Gold』

8(5)『レディ・オア・ノット(原題) / Ready or Not』

9(7)『スケアリー・ストーリーズ・トゥ・テル・イン・ザ・ダーク(原題) / Scary Stories to Tell in the Dark』

10(10)『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』