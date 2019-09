9月7〜8日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、平野紫耀と橋本環奈が出演している『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』が、初週土日動員25万5000人、興収3億1500万円をあげ初登場1位を獲得した。初日からの3日間では、動員36万人、興収4億6000万円を記録し、好スタートを切った。公開から8週目を迎えた『天気の子』は、週末土日動員19万人、興収2億5300万円をあげ2位。先週から一つ順位を下げたが、累計では動員914万人、興収121.8億円挙げ、『アラジン』の121.2億円を抜き去り、現時点で2019年公開の興収ランキングトップに躍り出ると共に、歴代興収ランキングでも20位にランクアップしている。3位は、公開5週目の『ライオン・キング』が、週末土日動員13万1000人、興収1億8900万円を記録しランクイン。歴代では動員415万人、興収59億円を突破した。公開5週目の5位『劇場版 ONE PIECE STAMPEDE』は、累計で50億円を突破。公開9週目の10位『トイ・ストーリー4』は、累計で98億円を突破し、100億円は間近だ。そのほか、新作では、2018年にTV放送およびNetflixで世界配信された京都アニメーション制作の人気作品「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の外伝となる『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 ‐永遠と自動手記人形‐』が、全国83スクリーンという少ない公開規模ながら6位にランクイン。草なぎ剛主演・市井昌秀監督オリジナル脚本作品『台風家族』は惜しくも11位スタートとなった。9月7日〜9月8日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜第2位:天気の子第3位:ライオン・キング第4位:劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜第5位:劇場版 ONE PIECE STAMPEDE第6位:ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 ‐永遠と自動手記人形‐第7位:引っ越し大名!第8位:ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド第9位:映画 この素晴らしい世界に祝福を! 紅伝説第10位:トイ・ストーリー4