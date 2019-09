【ランキング】注目の海外ドラマはどれ？海外ドラマNAVIで8月に最も検索された作品は？

暑い夏や楽しかった夏休み、お盆休みも終わり、9月も2週目に入りました。海外ドラマNAVIでは日々、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの作品情報やレビューを作品データベースに蓄積しています。皆さんが注目している海外ドラマは? 海外ドラマNAVIの作品データベースで、先月最も検索された10作品をランキング形式でご紹介。人気ドラマをチェックしてみましょう。

10.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

【関連記事】ポスター撮影時のマル秘エピソードも飛び出した『ストレンジャー・シングス』ミリー・ボビー・ブラウン直撃インタビュー

1983年、米インディアナ州にある小さな田舎町を舞台に、突然姿を消した少年ウィルの失踪事件から始まり、次々と主要キャラクターとなる少年少女たちが不可解な事件に巻き起こまれていく、超常現象SFスリラー。7月4日(木)より配信開始となったシーズン3は、最初の4日間でNetflixのオリジナル番組(映画、ドラマ含む)史上最高視聴記録を叩き出した。現在シーズン1から3が配信中。

9.『グレイス&フランキー』

【関連記事】ドラァグレースのあの人もゲスト出演!『グレイス&フランキー』シーズン5へ更新

ベテラン女優のジェーン・フォンダとリリー・トムリン、ベテラン俳優のマーティン・シーンとサム・ウォーターストンという実力派俳優4人が出演するNetflixのオリジナルドラマ『グレイス&フランキー』。夫同士が恋人だったという奇想天外かつ今の時代にあった展開が人気。現在Netflixでシーズン5が配信中だが、次のシーズン6を2020年1月に配信することと、シーズン7がファイナルシーズンとなることが先日発表されている。

8.『ザ・ボーイズ』

【関連記事】「スーパーヒーローは嘘っぱち」『ザ・ボーイズ』エリック・クリプキ(クリエイター)インタビュー

ファンタジーホラードラマ『プリーチャー』の原作者ガース・エニスとダリック・ロバートソンのアメコミコがベース。権力や名声で堕落したスーパーヒーローたちを、何の特殊能力も持たない人々が成敗しようとする異色ドラマ。Amazon Prime Videoで7月下旬よりシーズン1が配信されるや否や大きな話題を呼んでいる注目作。シーズン2の製作も決定している。

7.『バッドランド 〜最強の戦士〜』



「西遊記」をベースにした物語。『プリーチャー』や『ウォーキング・デッド』の米AMCにて製作&放送されており、アクションシーンやバイオレンスには定評あり。封建主義の男爵が支配する国を舞台に、冷酷で訓練を積んだ戦士サニーと少年が、悟りを見つけるために危険な国を横断する旅に出る。Amazon Prime Videoで全シーズン1から3を配信中。

6.『マダム・セクレタリー』

【関連記事】『グッド・ワイフ』の政界版!働くママが頑張る『マダム・セクレタリー』

モーガン・フリーマンが製作総指揮に名を連ねる注目の政治サスペンス・ドラマ。3人の子どもたちを育てる母親が、ある日突然CIA時代の元上司に指名され、米国国務長官"マダム・セクレタリー"として働くことに。政治家として、母として、妻として活躍する女性国務長官の奮闘を描くテンポの良いドラマ。FOXチャンネルにてシーズン1を放送中。

5.『オザークへようこそ』

【関連記事】Netflix『オザークへようこそ』シーズン2 カジノ経営に手を出す一家、『ブレイキング・バッド』よりもダークな展開へ

ファイナンシャルプランナーのマーティ・バードが妻ウェンディや子どもと共に、シカゴ郊外からミズーリ州のオザーク高原にあるサマーリゾート地に移り住むところから物語が始まる。実はメキシコの麻薬組織の下で働くマーティはボスの怒りを鎮めるため、この地で資金洗浄をすることに――。Netflixでシーズン1と2を配信中。今年シーズン3を配信予定。

4.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

【関連記事】『クリミナル・マインド』第12シーズンの見どころと永遠なる魅力について分析!

シリアルキラーの次なる犯行を防ぐべく、プロファイリングで犯人像を推理するFBIのエリートチーム"BAU"の活躍を描いた人気の犯罪捜査ドラマ。シーズン15で幕を閉じることが決定しており、米国での撮影終了を受け、出演キャストが感謝や別れを惜しむWOWOWプライムにて8月20日(火)より放送中。

3.『刑事カーディナル』

【関連記事】本国カナダで大ヒット!犯罪捜査ドラマ『刑事カーディナル 悲しみの四十語』

カナダ育ちの小説家ジャイルズ・ブラントが書き下ろし、英国推理作家協会のシルバー・ダガー賞を受賞した同名小説が原作。カナダのアカデミー賞にあたるカナディアン・スクリーン・アワードを2018年に6部門、2019年に7部門受賞し、本国で大ヒットを記録。重厚なミステリードラマのシーズン3を8月7日(水)よりスーパー!ドラマTVにて日本初放送中。本国ではシーズン4の製作も決定している。

2.『エージェント・オブ・シールド』

【関連記事】シーズン7で終了する『エージェント・オブ・シールド』キャストたちの反応は...

大ヒット映画『アベンジャーズ』後の世界を描く、マーベルドラマ初の長編ドラマシリーズ。2020年に米国で放送されるシーズン7での終了が発表された。そして日本では、シーズン6が9月14日(土)よりWOWOWプライムにて初放送となる。

1.『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

【関連記事】『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』ファイナルシーズンは、米メディア絶賛

7月26日(金)よりついにファイナルシーズンを迎えたエミー賞受賞の人気シリーズ。実話をもとに2010年に刊行されたパイパー・カーマンの同名ノンフィクション小説を原作に、女性刑務所に収監されている女性たちの姿をブラック・ユーモアたっぷりに描くシリーズ。Netflixで全7シーズンを配信中。

まだ観ていない作品はありましたか? これから視聴する作品選びのご参考にも!(海外ドラマNAVI)

Photo:Netflixオリジナルドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

『刑事カーディナル』

(c) 2017 JCardinal Productions Inc. & Sienna Cardinal Productions Inc. All Rights Reserved.

『バッドランド 〜最強の戦士〜』

(c) Carlos Serrao AMC

Amazon Original『ザ・ボーイズ』

『グレイス&フランキー』(c) Ali Goldstein / Netflix

Netflixオリジナル『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

Netflixオリジナルシリーズ『オザークへようこそ』

『エージェント・オブ・シールド6』

(c) ABC/Matthias Clamer

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

(c) ABC Studios

『マダム・セクレタリー』

(c)2014 CBS Studios Inc.