『タイムレス』のあの二人が、最も視聴されたAmazonオリジナルドラマ『The boys』シーズン2で再会！

米NBCのタイプスリップドラマ『タイムレス』に出演したあの二人が、Amazon Prime Videoのオリジナルドラマ『ザ・ボーイズ』シーズン2で再共演を果たすことが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

ファンタジーホラードラマ『プリーチャー』の原作者ガース・エニスによるコミックスをドラマ化した『ザ・ボーイズ』は、巨大企業ヴォートに雇われたスーパーヒーロー7人から成るチーム"セブン"のメンバーに、恋人を殺されたヒューイが、元FBIのビリー・ブッチャーらと一緒に自警団"ザ・ボーイズ"を結成し、名声に溺れて堕落したスーパーヒーローを成敗していくアクションシリーズ。本作は、約2週間で全8話のシーズン1が多くの人にイッキ見された作品で、最も視聴されたオリジナルドラマシリーズの一つとして発表されている。

この度、そのシーズン2に出演することになったのは、『タイムレス』でメーソン社が製造したタイムマシンを盗み、別の時代へ移動する謎の男ガリシア・フリンを演じたゴラン・ヴィシュニックと、メーソン社にエンジニアとして勤めるジヤに扮したクローディア・ドゥーミット。ゴランは、謎に包まれた教会のリーダーでカリスマ性にあふれたアリスター・アダナを演じ、クローディアは天才的な頭脳を誇る議員ヴィクトリア・ミューマン役で出演する。

『ザ・ボーイズ』シーズン1には、『タイムレス』でタイムマシンの技術者ルーファス・カーリンを演じたマルコム・バレットが、ヴォート社の広報担当者セス・リード役で出演しており、シーズン2にも続投することから『タイムレス』キャスト3人によるリユニオンが実現することになる。

クロアチア出身のゴランは、大ヒット医療ドラマ『ER 緊急救命室』でシーズン6〜15までルカ・コバッチュを演じて注目され、SFドラマ『エクスタント』やNetflixのゾンビ・コメディドラマ『サンタクラリータ・ダイエット』などで活躍。一方のクローディアは、『SUPERGIRL/スーパーガール』や『スキャンダル 託された秘密』などに出演している。

ゴランとクローディア、マルコムが再共演する『ザ・ボーイズ』シーズン2は、Amazon Prime Videoにて2020年に配信スタート予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『タイムレス』

(c) 2018 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved.