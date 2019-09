警察の取り調べを受ける際、罪を逃れるため、嘘の名前や住所を伝えたとしても、いずれバレそうなものだが、自分の娘になりすまし、罪を逃れようとした女がいるという。



海外ニュースメディア「Newsweek」は、米・ユタ州の38歳の女が、違法薬物所持の疑いで警察官から取り調べを受けた際に、自身の21歳の娘になりまし、罪を逃れようとしたが失敗し逮捕されたと9月2日に報じた。



同記事によると、8月31日、女はナンバープレートの付いていないBMWを運転中に摘発されたという。女が免許証を携帯していないことを怪しく思った警察官が車内を捜査したところ、違法薬物と思われる白い粉状の物体を発見。女はその場で、免許や保険なしでの運転、麻薬の所持の容疑で逮捕された。女は取り調べに対し、名前と1998年生まれの21歳であると名乗った。しかし女には逮捕歴があったため、警察官の照会ですぐに虚偽であることが判明。女が警察官に告げた名前と年齢は女の娘のものであったことも発覚。警察は女が身元を偽り、自身の娘に罪を着せようとしたとして、女に虚偽の供述の容疑を付け足したという。



Newsweekが地元法律事務所に取材したところ、警察の調べに対し名前、住所、生年月日を故意に偽ることは犯罪に当たり、ユタ州では同罪で有罪になった場合、最高750ドル(約8万円)の罰金及び最高90日の懲役が科せられる可能性があるという。さらに虚偽の身元が実在の人物のものであった場合は、より重罪と見なされ、最高2500ドル(約27万円)の罰金と最高1年の懲役が科せられるそうだ。



このニュースを受けてネット上では「どう考えても38歳が21歳に見えるわけがない」「そもそも38歳が21歳と言ってバレないと思っているのが厚かましい」と女に呆れる声が集まり、さらに「実の母親に罪を着せさせられそうになった娘が不憫」「こんな母親、自分だったら縁を切りたい」と娘に同情する声も挙がった。



罪を逃れるために、家族に罪をなすりつけようとした人が他にもいる。



海外ニュースメディア「WHAV」は、米・マサチューセッツ州のカップルが未登録の車を運転していた疑いで、警察の取り調べを受けた際に、それぞれ、女は自身の姉妹の、男は自身の兄弟の身元を伝え、捜査を撹乱させたと8月14日に報じた。



同記事によると、27歳の女は8月8日、車両登録がすでに切れていたジープを運転していたところ摘発されたという。女は免許を携帯しておらず、その後の調べで女の免許の期限が切れていたことが判明。免許不携帯などの罪で女はその場で逮捕。その場で所持品と車の捜査を受けた際に車から薬物の付着した薬物摂取用の道具が押収されたという。また取り調べの際、女が名前や住所、生年月日を伝える様子に違和感を抱いた警察官は、別の警察官を女の伝えた住所に向かわせたところ、家主は女の家族だったことが明らかに。女の姉妹の証言から、同乗者の男も身元を自身の家族と偽っていたことが発覚した。



短絡的に家族になりまして罪を逃れようとしても、そのような手が通用するはずもない。愚かしい事件である。



