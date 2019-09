『THIS IS US』クリエイターが手掛ける『ライフ・イット セルフ』の予告映像解禁！

過去と現在を交差させながら描かれる大ヒットドラマ『THIS IS US/ディスイズアス』の企画・脚本・製作総指揮を手掛けたダン・フォーゲルマンが贈る、"すべての人生を祝福する愛と感動のヒューマンドラマ" 『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』が11月22日(金)より公開となる。この度、本作の予告映像及び場面写真が解禁された。

映画『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』は、ある事故をきっかけに次々と訪れる過酷な試練に翻弄され、乗り越えようとする"⼆つの家族"がその数奇な運命に引き裂かれながらも、思わぬ奇跡で繋がっていく―。何十年もの歳月、アメリカとスペインと⼆つの言語にまたがって壮大に描き出す愛と感動のヒューマンドラマ。

現代のニューヨークに住む、学生時代からのカップルのウィルとアビーは、大恋愛の末にウィルがアビーに念願のプロポーズをする。やがて第⼀子を妊娠、その誕生を間近に控え、幸福の絶頂にいた二人だったが、アビーが凄惨な交通事故に遭遇してしまう。その後、なんとか⼀命を取り留め生まれてきた子どもに付けられた名前は、アビーがこよなく愛していたボブ・ディランにあやかった"ディラン"。周囲に愛されながら成長する彼女だったが、母親の事故がつきまとい続ける。

そして、同じ時代のスペイン。ここでも二人の愛し合うカップルが結ばれる。やがて男の子を授かった二人だったが、その子どもこそが、将来、アビーの凄惨な事故の顛末に深く関わることになるロドリゴだった。事故をきっかけに行き交う全ての人々の人生が交錯し、愛ゆえの葛藤、家族との別れ、⼀瞬のあやまち、そして運命のいたずら─。

数奇な運命に翻弄されていく"家族"を演じるのは、豪華実力派俳優たち。物語の出発点となるウィル役には、『インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌』でゴールデン・グローブ賞にノミネートされ、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』など超大作でも活躍するオスカー・アイザック。その妻アビー役には、『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』や『VINYL‐ヴァイナル‐ Sex,Drugs,Rock'n'Roll&NY』のオリヴィア・ワイルド。その他、世界的なスターへと上り詰めた『マスク・オブ・ゾロ』のクールでセクシーな姿からは⼀転、寂しさと哀愁漂うスペインの広大なオリーブ園のオーナーにアントニオ・バンデラス。ウィルが頼るセラピストにアカデミー賞に4度ノミネートされた『アメリカン・ビューティー』や『キャプテン・マーベル』のアネット・ベニング、『HOMELAND』『クリミナル・マインド FBI行動分析課』など海外ドラマではお馴染みのマンディ・パティンキンらが出演する。



誰もが人生の旅路で出会う、胸が張り裂けるほどの悲しみを恐れることなく描き、その悲劇に押しつぶされずに前へ進めば、必ず悲しみと共に存在する喜びを見つけることができると教えてくれる。映画『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』は、11月22日(金) TOHO シネマズ シャンテほか全国順次ロードショー。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』

(c) 2018 FULL CIRCLE PRODUCTIONS, LLC, NOSTROMO PICTURES, S.L. and LIFE ITSELF AIE. ALL RIGHTS RESERVED.