【今週スタートの海外ドラマ】『ハンドメイズ・テイル』『エージェント・オブ・シールド』の新シーズンがスタート！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』や『エージェント・オブ・シールド』の新シーズンがスタートする中、『マジック・マイク』のアレックス・ペティファーや『リゾーリ&アイルズ』でコーサックを演じたブルース・マッギルが出演するNetflixオリジナルドラマ、エロティッククライムアクション『JETT/ジェット』など新作ドラマも充実! お見逃しなく!

9月9日(月)から9月15日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■9月12日(木)

・『I-Land 戦慄の島』(Netflix)

ホラーファンタジードラマ『ヴァン・ヘルシング』のニール・ラビュートが手掛けるSFスリラー。海に囲まれた孤島で目を覚ましたものの、自分が誰なのか、なぜそこにいるのか思い出せない10人の男女。危険が潜む島からの帰り道を見つけようと奔走するも、すぐにそこが普通の世界ではないことに気づく...。『スーパーマン リターンズ』のケイト・ボスワースや『ワイルド・ガール』『マジック・マイク』のアレックス・ペティファー、犯罪捜査ドラマ『リゾーリ&アイルズ』でコーサックを演じたブルース・マッギルらが出演。

■9月13日(金)

・23:00〜『JETT/ジェット』(スターチャンネル)

裏社会に生きる女の甘く危険な仕事を描くエロティッククライムアクション。デイジー・"ジェット"・コワルスキーは、仮釈放されたばかりのシングルマザー。幼い娘と同居する親友と"堅気の暮らし"を望んでいるが、すぐに元雇い主で情夫でもあるチャーリー・ボードレアから、新たな仕事の依頼を受ける。彼女は以前のパートナー、金庫破りクインが今は服役中であることから仕事を断るが、チャーリーは手下を使って刑務所長の妻の人質に取り、服役中のクインを脱獄させてしまう。そして、ジェットとクインは危険なゲームに乗り出すことに...。映画『スパイ・キッズ』シリーズや『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』で知られるカーラ・グジーノが主演を務め、『ブレイキング・バッド』でガスを演じたジャンカルロ・エスポジートが出演する。

・『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン3(Hulu)

マーガレット・アトウッドの原作をもとに、子どもを産める女性が自由を奪われる、デストピアな世界を描く衝撃作。

新シーズンでは、ギレアド政府の要人であるジョセフ・ローレンス(ブラッドリー・ウィットフォード『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』)の元に仕えることになったジューン(エリザベス・モス『MAD MEN マッドメン』)が、水面下で女中たちのレジスタンス活動が活発化していることを知り、その活動に協力していく―。

・『アンビリーバブル たった1つの真実』(Netflix)

実際の出来事に着想を得たミニシリーズ。自宅で侵入者に性的暴行を受けたと警察に届け出た10代のマリー・アドラー(ケイトリン・デヴァー『JUSTIFIED 俺の正義』)。だが、担当刑事はその訴えを作り話として片付ける。だが数年後、酷似した手口の事件が続き、二人の女刑事が捜査に乗り出す。

・『マリアンヌ −呪われた物語−』(Netflix)

フランス発のホラードラマ。子どもの頃の悪夢を題材にした本がヒットし、有名になった小説家は、本に登場する魔女マリアンヌが現実に存在することを知る。内容が現実になっていく中、故郷に足を運んだ彼女に待ち受けていたものとは...。

■9月14日(土)

・13:00〜『エージェント・オブ・シールド』シーズン6(WOWOWプライム)

映画『アベンジャーズ』後の世界を舞台に、国際平和維持組織S.H.I.E.L.D.の活躍を描いたスピンオフドラマ。衝撃の結末で幕を閉じた前シーズン。新シーズンでは、その1年後が舞台となり、意外な新たな敵が登場。活躍の場を地球から宇宙へと広げ、多彩なキャラクターが繰り広げる壮大な激闘から、まだまだ目を離せない。映画『ブレックファスト・クラブ』のアンソニー・マイケル・ホールがゲスト出演。

■9月15日(日)

・24:00〜『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン5(スーパー!ドラマTV)

『スポットライト 世紀のスクープ』のリーヴ・シュレイバー主演。前シーズンの最終話、ロシア人マフィアとの抗争に決着をつけ、テリーが世話をしたボクサーのヘクターが勝ったことを祝ってみんなが楽しそうに踊るパーティのシーンで終わっていた。しかし新シーズンは、ミッキーがテリーの結婚式のためのブートニアを花屋でオーダーする場面からスタートするも、ドノヴァン家の人々は祝福ムードとはほど遠い雰囲気を醸し出している。あのパーティの夜から「今」に至るまでに何が起きたのかが、回想シーンを交えてストーリーの時系列が錯綜しながら描かれていく。

