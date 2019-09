by Grigory_bruev過去の研究により、「犬は人間の肺がんのにおいを70%以上の精度でかぎ分けられる」ことが判明していますが、血のにおいを犬に嗅がせる実験により、100%の精度でがんを嗅ぎ分けることに成功した事例が報告されています。Accuracy of Canine Scent Detection of Non-Small Cell Lung Cancer in Blood Serum | The Journal of the American Osteopathic Associationhttps://jaoa.org/article.aspx?articleid=2736410Study shows dogs can accurately sniff out cancer in blood: Canine cancer detection could lead to new noninvasive, inexpensive ways to detect cancer -- ScienceDailyhttps://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190408114304.htmThese 3 Beagles Could Sniff Out Cancer in Blood With 97% Accuracy, Study Showshttps://www.theepochtimes.com/these-3-beagles-could-sniff-out-cancer-in-blood-with-97-accuracy-study-shows_3057429.html犬の嗅覚の鋭さは人間の1万倍以上だとされており、中でも2億2500万個の嗅覚受容体を持つビーグル犬は特に優れた嗅覚を持つ犬種の1つです。そこで、犬の嗅覚を活用した検査サービスを提供しているBioScentDxの主任研究者、ヘザー・ジュンケイラ氏らのチームは、血液サンプルからがんを特定できるよう2歳のビーグル犬4頭をトレーニングしました。トレーニングには、早期の発見と治療の効果が高い非小細胞肺がんの患者の血液サンプルを使用。穴が空いた金属製の容器にサンプルを入れてにおいを嗅がせ、がんかどうかを正しく判断できた場合には「カチッ」という音とともにおやつを与える「クリッカートレーニング」という手法により訓練を施しました。訓練中の様子。ただし、4頭のビーグル犬のうち1頭はトレーニングに必要な「おやつへの執念」が不足していたためトレーニングから脱落。最終的に3頭の犬が8週間の訓練を修了しました。その後、3頭の犬に対しがん患者の血液サンプル10個と対照群のサンプル40個、合計50個の血液サンプルを嗅ぎ分けさせる実験を行いました。その結果、3頭は平均して96.7%の精度でがん患者の血液を特定することができました。中でも、最も良好な成績を収めた個体の精度はなんと100%。50個のサンプルを1つも間違えることなく嗅ぎ分けることができたとのことです。以下の棒グラフは訓練を終えたビーグル犬1〜3号のテスト結果を表していて、紫色は「がん患者のサンプルをがんと特定した成績」、オレンジ色は「非がん患者のサンプルを非がん患者と特定した成績」です。真ん中の2号の成績を見るとどちらも100%になっていて、がん患者を見逃さなかっただけでなく、がんではないサンプルを誤診することもなかったことがわかります。ジュンケイラ氏は「高い精度でがんの早期発見ができるようになれば、無数の潜在的ながん患者の命を救うことができます」と話し、今回の研究結果が新たながんのスクリーニング検査手法の確立につながるものだとの見方を示しました。一方で、ジュンケイラ氏は犬や血液サンプルの数が少ないことを認めており、実用化に際してはより大規模な調査が必要だとしています。研究チームは今後、人の呼気から肺がん患者を特定したり、乳がんなど肺がん以外のがんにも応用したりできるかを研究していくほか、がん特有のにおいを発する化学物質を特定することで、さらに正確なスクリーニング検査方法や治療法の開発に役立てていく予定だとのことです。