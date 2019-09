アメリカ人気ドラマランキング、『NCIS』効果で"隣人"も浮上！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。8月26日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『アメリカン・ネクスト・スター(火曜)』(NBC)

2.『アメリカン・ネクスト・スター(水曜)』(NBC)

3.『SATURDAY NIGHT FOOTBALL』(ABC)

4.『60 MINUTES(再放送)』(CBS)

5.『SUNDAY NIGHT KICKOFF』(ABC)

6.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班(再放送)』(CBS)

7.『AMERICAN NINJA WARRIOR』(NBC)

8.『BACHELOR IN PARADISE(月曜)』(ABC)

9.『FBI(再放送)』(CBS)

10.『BIG BROTHER(水曜)』(CBS)

人気ドラマの大部分がオフシーズンであるこの時期、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』が再放送ながらも3週続けてトップ10入り。視聴者数も右肩上がりで、今回500万人台を突破した(439万人→464万人→511万人)。さらにこの週は、『NCIS』直後に同じCBSで続けて放送されている『FBI』が9位にランクイン。本放送の時から『NCIS』の人気の恩恵を多かれ少なかれ受けている印象の同作が、過去2週連続の17位から大きくランクアップを果たした。

トップ10こそ届かなかったものの、その他のドラマ作品も軒並み好調。『NCIS:ニューオーリンズ』が前週の18位から11位へ、『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』が19位から15位へ浮上したほか、『ブルーブラッド』(14位)、『HAWAII FIVE-0』(18位)、『私立探偵マグナム』のリブート『MAGNUM P.I.』(22位)、『MOM』(24位)、『BULL/ブル 法廷を操る男』(25位)が顔を出している。

そして元祖『ビバヒル』こと『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』のリブート版『BH90210』は、第4話も18〜49歳層では好調でドラマ最高位(レーティングは12位タイ、視聴者数は12位)だが、全体ランキングでは圏外となった。(海外ドラマNAVI)

