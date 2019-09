【ランキング】海外ドラマNAVI掲載コラムで8月に最も読まれたのは？

暑い夏や楽しかった夏休み、お盆休みも終わり、9月も最初の1週間が過ぎました。海外ドラマNAVIでは読みごたえのあるコラムやインタビュー記事、取材レポートなど、たくさんの読み物を掲載していますが皆さんが注目しているのはどの記事でしょうか? 8月の人気コラム・取材レポートをふり返ってみましょう。

先月、海外ドラマNAVIに掲載されたコラムの中で、最も読まれたのは以下の10本。

有名子役から"自由自在"に変化する実力派へ、英国俳優ニコラス・ホルト

まだ読んでいない記事はありましたか? お気に入りのドラマや俳優さんのトリビアが見つけられるかも...今月もお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

© 2018 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』

(C) 2004 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

『Glee/グリー』

(c)2009-2010 Fox and its related entities. All rights reserved.