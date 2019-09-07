IZ*ONEが、2019年9月7日（土）さいたまスーパーアリーナにて開催の「マイナビ presents 第29回 東京ガールズコレクション 2019 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC 2019 A/W）に登場した。

この日、観客のべ32,800名が集まる会場にて、IZ*ONEがTGC連続出場第二弾のパフォーマンス。「La Vie en Rose」「好きと言わせたい」「NEKKOYA（PICK ME）」「UP」の4曲を披露し、会場は熱狂の渦に包まれた。

セットリスト

1. La Vie en Rose

2. 好きと言わせたい

3. NEKKOYA（PICK ME）

4. UP

マイナビ presents 第29回 東京ガールズコレクション 2019 AUTUMN/WINTER

開催日：2019年9月7日（土）

会場：さいたまスーパーアリーナ

公式サイト：http://tgc.st/

メインモデル：⻘島妃菜、朝比奈彩、アシュリー、阿部菜々実（ラストアイドル）、新木優子、アリアナさくら、アンジェラ芽衣、安藤ニコ、飯豊まりえ、池田エライザ、池田美優、石川恋、伊藤ニーナ、伊藤桃々、魚住光生、江野沢愛美、emma、愛花、大政絢、岡崎紗絵、岡本夏美、楓（E-girls/Happiness）、香川沙耶、加藤史帆（日向坂46）、加藤ナナ、茅島みずき、河北麻友子、ギャビー、桐谷美玲、久間田琳加、鄢木麗奈、小坂菜緒（日向坂46）、小林サラ、小林由依（欅坂46）、小室安未、紺野彩夏、齋藤飛鳥（乃木坂46）、 相楽伊織、佐々木久美（日向坂46）、佐々木美玲（日向坂46）、佐藤エリ、佐藤晴美（E-girls/Flower）、汐谷友希、上⻄星来（東京パフォーマンスドール）、白石麻衣（乃木坂46）、新川優愛、鈴木愛理、郄橋ひかる、高本彩花（日向坂46）、滝澤エリカ、武田玲奈、田鍋梨々花、玉城ティナ、多屋来夢、チャン・ウォニョン（IZ*ONE）、鶴嶋乃愛、出口夏希、トラウデン直美、トリンドル玲奈、中条あやみ、永瀬莉子、菜波、成田愛純、Niki、生見愛瑠、ねお、橋爪愛、蜂谷晏海、土生瑞穂（欅坂46）、林田真尋、HARUNA MATSUI、坂東希（E-girls/Flower）、福士マリ、福士リナ、福原遥、藤井サチ、藤田ニコル、堀田茜、Maaaya、マギー、松井愛莉、松村沙友理（乃木坂46）、MARINA、宮野陽名、宮脇咲良（IZ*ONE）、三吉彩花、八木アリサ、山下美月（乃木坂46）、山本舞香、ゆきぽよ（木村有希）、横田真悠、吉木千沙都、吉田美月喜、渡辺梨加（欅坂46）、渡邉理佐（欅坂46）※50音順

ゲスト：アバンティーズ、新田真剣佑、EXIT、磯村勇斗、一ノ瀬ワタル、伊藤あさひ、伊藤健太郎、要潤、神尾楓珠、上条百里菜、川村壱馬（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、北村匠海、木村沙織、さんこいち、鈴木仁、高橋文哉、中川大志、中川大輔、浜辺美波、バンダリ亜砂也、坂東龍汰、三宅亮輔、森崎ウィン、森田望智、山田杏奈、山田裕貴、夢屋まさる、よしあき＆ミチ、吉川愛、吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、りんごちゃん ※50音順

メインアーティスト：IZ*ONE、Snow Man、TOMORROW X TOGETHER ※50音順

オープニングアクト：KYOTO SAMURAI BOYS、ラストアイドル ※50音順

パフォーマー：KSUKE、仲万美、FabulousSisters、よよか ※50音順

MC：田中みな実、トレンディエンジェル ※50音順

オフィシャルサポーター：広海・深海

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