川村壱馬、吉野北人、神尾楓珠、山田裕貴、一ノ瀬ワタルが、2019年9月7日(土)さいたまスーパーアリーナにて開催の「マイナビ presents 第29回 東京ガールズコレクション 2019 AUTUMN/WINTER」(以下、TGC 2019 A/W)に登場した。

10月4日(金)公開の映画『HiGH&LOW THE WORST』より、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、神尾楓珠、山田裕貴、一ノ瀬ワタルがTGC 2019 A/Wのステージに登場。山田は「ハイローの祭りは…TGC通せやー!!」とランウェイで黄色い歓声に応えた。

川村「これまでにない夢のコラボ作品!」、吉野「鬼邪高と鳳仙が立ち向かっていくシーンは注目です」とそれぞれ作品をアピール。神尾は「キャラクターが本当に多く出てくるのですが、その中でも誰を推しにするのか見つけながら観るのも楽しいと思います」とコメント。

現場で印象に残っているエピソードを聞かれた山田は「100VS100くらいの多人数でのアクションシーンがあって、その迫力を楽しんでもらえたらと思います」とハニカミ。初TGCに一ノ瀬は「まさかランニングでランウェイして、こんな素敵なガールズたちに囲まれるなら、もっとおしゃれしてくればよかった(笑)」と笑いをさらった。

マイナビ presents 第29回 東京ガールズコレクション 2019 AUTUMN/WINTER

開催日:2019年9月7日(土)

会場:さいたまスーパーアリーナ

公式サイト:http://tgc.st/

メインモデル:⻘島妃菜、朝比奈彩、アシュリー、阿部菜々実(ラストアイドル)、新木優子、アリアナさくら、アンジェラ芽衣、安藤ニコ、飯豊まりえ、池田エライザ、池田美優、石川恋、伊藤ニーナ、伊藤桃々、魚住光生、江野沢愛美、emma、愛花、大政絢、岡崎紗絵、岡本夏美、楓(E-girls/Happiness)、香川沙耶、加藤史帆(日向坂46)、加藤ナナ、茅島みずき、河北麻友子、ギャビー、桐谷美玲、久間田琳加、鄢木麗奈、小坂菜緒(日向坂46)、小林サラ、小林由依(欅坂46)、小室安未、紺野彩夏、齋藤飛鳥(乃木坂46)、 相楽伊織、佐々木久美(日向坂46)、佐々木美玲(日向坂46)、佐藤エリ、佐藤晴美(E-girls/Flower)、汐谷友希、上⻄星来(東京パフォーマンスドール)、白石麻衣(乃木坂46)、新川優愛、鈴木愛理、郄橋ひかる、高本彩花(日向坂46)、滝澤エリカ、武田玲奈、田鍋梨々花、玉城ティナ、多屋来夢、チャン・ウォニョン(IZ*ONE)、鶴嶋乃愛、出口夏希、トラウデン直美、トリンドル玲奈、中条あやみ、永瀬莉子、菜波、成田愛純、Niki、生見愛瑠、ねお、橋爪愛、蜂谷晏海、土生瑞穂(欅坂46)、林田真尋、HARUNA MATSUI、坂東希(E-girls/Flower)、福士マリ、福士リナ、福原遥、藤井サチ、藤田ニコル、堀田茜、Maaaya、マギー、松井愛莉、松村沙友理(乃木坂46)、MARINA、宮野陽名、宮脇咲良(IZ*ONE)、三吉彩花、八木アリサ、山下美月(乃木坂46)、山本舞香、ゆきぽよ(木村有希)、横田真悠、吉木千沙都、吉田美月喜、渡辺梨加(欅坂46)、渡邉理佐(欅坂46)※50音順

ゲスト:アバンティーズ、新田真剣佑、EXIT、磯村勇斗、一ノ瀬ワタル、伊藤あさひ、伊藤健太郎、要潤、神尾楓珠、上条百里菜、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、北村匠海、木村沙織、さんこいち、鈴木仁、高橋文哉、中川大志、中川大輔、浜辺美波、バンダリ亜砂也、坂東龍汰、三宅亮輔、森崎ウィン、森田望智、山田杏奈、山田裕貴、夢屋まさる、よしあき&ミチ、吉川愛、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、りんごちゃん ※50音順

メインアーティスト:IZ*ONE、Snow Man、TOMORROW X TOGETHER ※50音順

オープニングアクト:KYOTO SAMURAI BOYS、ラストアイドル ※50音順

パフォーマー:KSUKE、仲万美、FabulousSisters、よよか ※50音順

MC:田中みな実、トレンディエンジェル ※50音順

オフィシャルサポーター:広海・深海

