¡ÚÃíÌÜ¿·ºî¡Û¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¡¢·²ÀÄ¡Ù¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù¤Û¤«¸ø³«
¡Òº£½µ¸ø³«¤Î¿·ºî±Ç²è¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡Ó
¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡Ù9.6¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
ÀÖºä¥¢¥«¸¶ºî¤ÎÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£ÅØÎÏ·¿¤ÎÅ·ºÍÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦Çò¶ä¸æ¹ÔÌò¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢ÂçºâÈ¶¤ÎÎá¾î¤ÇÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÉû²ñÄ¹¡¦»ÍµÜ¤«¤°¤äÌò¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¤Û¤«¶¦±é¤Ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢ÃÓ´Ö²Æ³¤¡¢ÀõÀîÍüÆà¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢郄ÅèÀ¯¹¨¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¡¢·²ÀÄ¡Ù9.6¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
Âè8²ó¡ÖÂç³ØÆÉ½ñ¿ÍÂç¾Þ¡×¼õ¾Þºî¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÉ½ñ¥á¡¼¥¿¡¼ÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²ÏÌîÍµ¤Ë¤è¤ëÀÄ½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¡¢·²ÀÄ¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¼ç±é¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ëÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦²£ÉÍÎ®À±¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¡Ö¼·Áð¡×¤ò±é¤¸¤ë¡£Ã¯¤è¤ê¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯¡¢ô¥¡¹¤·¤¤¾¯½÷¡Ö¿¿ÊÕÍ³±§¡×Ìò¤ËÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤¬Ê±¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î2001Ç¯¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¤Ç¥Ð¥Ã¥«¥¤¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿·±Ô¡¦ÌøÌÀºÚ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù9.6¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
Æ±ºî¤Ï»Ô°æ´ÆÆÄ¤¬¹½ÁÛ¤«¤é12Ç¯´Ö¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¿¡ÈÎ¾¿Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¶ä¹Ô¶¯Åð¤ò´ë¤Æ2000Ëü±ß¤ÎÂç¶â¤È¶¦¤Ë¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Î¡È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ÉÁòµ·¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤Ã£¤Î¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤â¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤²Æ¤Î°ìÆü¤ÎÊª¸ì¡£¼ç±é¤ÎÁð磲¹ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MEGUMI¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢Æ£ÎµÌé¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¢¥¹¡Ù9.6¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¤ÏÉ×¤Î¥²¥¤¥Ö¡¢Ì¼¤Î¥¾¡¼¥é¡¢Â©»Ò¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¶¦¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹°Ù¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥ë¡¼¥º¤Î²È¤òË¬¤ì¤ë¡£ÁáÂ®¡¢Í§¿ÍÃ£¤È°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤Ø¹Ô¤¯¤¬¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¶öÁ³¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»ö¤Ç¡¢²áµî¤Î¸¶°øÉÔÌÀ¤ÇÌ¤²ò·è¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¿È¤Ë¶²¤í¤·¤¤»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡£¤½¤ÎÌë¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬Ã£¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡È¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¦¡¦¡¦¡£
Á´ÊÆ½éÅÐ¾ì¤ÇNo.1Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëR»ØÄêºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÎòÂå1°Ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦À½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥ó¥º¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥à¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥É¡Û¤Ç±Ç²è´Û¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É