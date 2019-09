【速報】ファブ5がついに日本上陸！『クィア・アイ in Japan!』11月1日（金）配信決定

米Bravoにて2003年から2007年まで放送されたエミー賞受賞の大ヒットリアリティ番組『Queer Eye for the Straight Guy(原題)』。そのリブート版で、現在Netflixでシーズン1から4まで独占配信中の『クィア・アイ』。今年2月に5人が来日して撮影した日本が舞台のスペシャルシーズン『クィア・アイ in Japan!』の配信開始日が11月1日(金)に決定! あわせて、日本で撮影された本シーズンの特別映像も公開となった。



『クィア・アイ』は、超個性的でセンス抜群のファビュラスな5人組、通称"ファブ5"が依頼人のヘアスタイルから、ファッションやインテリア、思考に至るまで、様々な分野についてアドバイスをし、人生を華やかにしてくれる、毎回涙してしまうと話題の感動ドキュメンタリーシリーズ。

今回公開されたオフショット画像は、満面の笑顔で仲良く全員集合した写真で、まるで「ファブ7」とも呼べるようなジャパンスペシャルチームが勢ぞろいしている。果たして彼らはここ日本で悩める依頼人を助けることができるのだろうか?

Netflix オリジナル「クィア・アイ in Japan!」特別映像

今回の依頼人は、自分よりも他人のために時間を使う50代女性、自分の居場所に悩む20代ゲイの男性、自分に自信がなく助けを求める20代女性、妻と過ごす時間を増やしたい30代男性の日本人4名。この度解禁された特別映像では、ファブ5がガイド役の水原希子、特別ゲストの渡辺直美と共に協力して、ファッションや美容、カルチャー、そして過去の経験を活かして、「自分を愛すること」や「自分らしく生きること」の大切さを伝えていく様子が描かれる。

また、毎シーズン目を奪われるのが、スタイリッシュな彼らの活動基地。今回は日本ということで"古民家"が採用されており、どんな風にアレンジされているのかも楽しみにしたい。

日本での撮影にあたり、チャレンジや新たな発見があったと語るファブ5の面々。東京の各地を巡って大活躍し、盛り上がりまくりの彼らの姿に期待が高まるばかり。ファブ5らしい、心に響く温かいポジティブな言葉の数々が、悩める依頼人はもちろん、我々日本に暮らすすべての人々に大きな力を貸してくれそうだ。

一緒に笑って、一緒に泣いて、新しい自分になれる勇気をくれる『クィア・アイ』が、日本でも大旋風を巻き起こすスペシャルシーズン『クィア・アイ in Japan!』は、11月1日(金)より配信開始。(海外ドラマNAVI)

Photo:Netflixオリジナルシリーズ『クィア・アイ in Japan!』11月1日(金)より配信開始