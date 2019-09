■「I Love You 3000」グッズ登場!

■「STAR WARS POP UP STORE」は初開催!

【「MARVEL POP UP STORE」&「STAR WARS POP UP STORE」概要】

「MARVEL POP UP STORE」と「STAR WARS POP UP STORE」が、9月12日(木)から、池袋のサンシャインシティ アルパにて期間限定でオープンする。「MARVEL POP UP STORE」は、これまでに全国各地で開催されてきた「マーベル」の多彩な商品を取り揃えたストア。今回は、『アベンジャーズ/エンドゲーム』などの最新アイテムを取り揃える。先行発売されるのは、『アベンジャーズ/エンドゲーム』でトニー・スターク/アイアンマン(ロバート・ダウニー・Jr)による名ゼリフ「I Love You 3000」をデザインしたタンブラーなど。そのほか、キャプテン・アメリカやスパーダーマンが描かれたミニクッションや、アイアンマンのカバーアートがデザインされたグッズなどが新登場する。一方、「STAR WARS POP UP STORE」は、12月20日(金)に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』に先駆けて初開催されるもの。歴代「スター・ウォーズ」シリーズや、あまり出回っていない珍しいアートのアイテムをはじめ、先行アイテムや新商品を豊富に取り揃える。先行アイテムの中には、反乱軍や帝国軍が描かれたTシャツや、これまでの作品がデザインされたクリアファイルなどがある。また、「マーベル」や「スター・ウォーズ」商品にかかわらず、3240円以上買った人には、「スターク・インダストリーズ」デザインのボールペンがプレゼントされる。日程:9月12日(木)〜9月30日(月)時間:10時00分〜20時00分場所:サンシャインシティ アルパ B1催事場