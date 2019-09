とんでもないネーミングに恥じないとんでもない効果があったようです。詳細は以下から。女性を中心に多くの人が悩む便秘。適度な運動に食物繊維と十分な水分摂取、それでも出るものがちゃんと出てくれるとは限りません。そんなつらい症状を改善させるべく、多くの薬品や健康食品が開発されていますが、その中にはネタでやっているとしか思えないネーミングのものも含まれていました。それが「Poop Like a Champion(編集部注:直訳すれば「王者のようなうんこ」、どちらかというと「クソほどうんこ出る」的なニュアンス)」というシリアル。キャッチコピーは「the ultimate colon cleansing formula(究極の結腸洗浄法)」に「the number one high fiber cereal for number 2’s(うんこのための最高の高繊維シリアル)」と、便通のことしか語っていません。「Poop Like a Champion」はトウモロコシふすまとオオバコ、ソルガムきび粉、イヌリンが入っており、1/2カップに食物繊維が16g含まれています。現在アメリカ合衆国のAmazonで送料別11.99ドル(約1270円)で販売されており、300件を超えるレビューが付いています。多くの購入者は最初友達宛のネタ的プレゼントとして購入しているのですが、その友達から効果抜群と効いて自らがリピーターになっています。なお、この「Poop Like a Champion」は見た目もドッグフードのようで、味もダンボールを食べているような美味さとのことですが、砂糖やフルーツなどを加えることで特別問題なく食べられるとのこと。もちろんこれに適度な運動や食生活と水分摂取が合わさればより効果的。便通に悩む方は一度試してみる価値があるかもしれません。

