■「independent girl」がコンセプト

■限定描き下ろしアートのグッズも

【「『リトル・マーメイド』OH MY CAFE」概要(一部抜粋)】

映画『リトル・マーメイド』の公開30周年を記念した「『リトル・マーメイド』OH MY CAFE」が、9月21日(土)から、東京・大阪・名古屋・北海道の4都市で、順次オープンする。本カフェのコンセプトは、「independent girl」。芯が強く、自分の力で夢をかなえた「アリエル」をイメージしたスタイリッシュなカフェを展開する。提供されるのは、「アリエル」「フランダー」「セバスチャン」「7姉妹」など『リトル・マーメイド』に因んだキャラクター達をモチーフにしたオリジナルメニュー。「<アリエル>野菜たっぷりジェノベーゼパスタ」には、優雅に海を泳ぐアリエルの姿が描かれている。また、「<Kiss the girll>ロマンティックなフルーツボウル」では、アリエルとエリックのデートシーンを再現した。思わず名曲「Kiss the Girl」が脳内に流れてきそうなクオリティだ。「OH MY CAFE」で提供されるすべてのメニューは、塩分控えめで、低糖質。可愛い上に、からだにも優しいので嬉しい。さらに本カフェでは、限定描き下ろしアートのグッズが登場。貝殻型にキャラクターが描かれた「アクリルバッジ」ほか、ブルーが可愛いジュエリーポーチなどが登場する。そのほか、特別な特典や企画なども用意。ロマンティックな『リトル・マーメイド』の世界観に浸りながら、至福のひと時を過ごせることに違いない。東京と大阪は9月21日(土)、北海道は9月22日(日)、名古屋は9月27日(金)からスタートする。『リトル・マーメイド』は、1989年に公開されたディズニー映画28作目の長編アニメーション。 第62回アカデミー賞で、最優秀オリジナル作曲賞と最優秀オリジナル主題歌賞に輝いた。・東京日程:9月21日(土)〜11月9日(土)場所:OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店)