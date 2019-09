女優エリザベス・バンクスが主演を務めるホラー映画『Brightburn』(原題)が、『ブライトバーン/恐怖の拡散者』の邦題で11月15日より公開されることが決定。第1弾予告が解禁された。本作は、マーベル・スタジオのヒット作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズの監督ジェームズ・ガンがプロデュースを務める、ホラー、SF、サスペンス、ドラマなどのジャンルを超えたジャンルミックスの新感覚ホラー作品。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』以前にも傑作ホラーの数々を手掛けていたガンにとっては原点回帰ともなる一作だ。ずっと母になる日を夢見て苦しんできたトリ(エリザベス)に、ある日、謎めいた男の赤ちゃんが到来し、突然その夢が実現する。才能にあふれ、好奇心旺盛なブランドンは、トリと夫のカイル(デヴィッド・デンマン)にとってかけがえのない存在となる。しかし、12歳になったブランドンの中に強烈な闇が現れ、トリも息子に恐ろしい疑いを抱きはじめる。やがてブランドンは、普通の人が持つことのない異常な力を発揮しはじめ、カンザス州ブライトバーンをとてつもない恐怖に陥れていく。公開された予告編は、息子となったブランドンに「ママ、僕は誰なの?」と問いかけられ、「贈り物よ」と答えるトリの姿からスタート。やがて、強大な力を持った少年から次々と恐怖が拡散されていく様子が描かれ、緊迫感あふれる映像となっている。主題歌は女性アーティスト、ビリー・アイリッシュの「bad guy」に決定。ビリーはデビューアルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』が17歳4カ月という若さで米英はじめ11カ国で1位を記録。本作の主題歌「bad guy」は全米シングル・チャートで1位を獲得し、これは2000年以降に生まれたアーティストでは彼女が史上初の快挙となっている。Instagramのフォロワーは3500万人を超え、社会現象を巻き起こす彼女がエンディングを飾り、ミステリアスな歌声が本作の余韻をさらにあおる。本作は、楽天が今年5月に設立したRakuten Distribution株式会社の第一弾配給作品となり、東宝東和との共同配給となる。映画『ブライトバーン/恐怖の拡散者』は11月15日より全国公開。