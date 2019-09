『スター・ウォーズ』実写ドラマ『The Mandalorian』、主演ペドロ・パスカルがモデルにしたキャラクターは!?

ディズニーの新配信サービスDisney+で製作される『スター・ウォーズ』のドラマシリーズ『The Mandalorian(原題)』に主演するペドロ・パスカル(『ナルコス』『ゲーム・オブ・スローンズ』)が、演じるにあたりモデルにしたキャラクターについて語っている。米Cinema Blendが報じている。



全10話となる『The Mandalorian』は、帝国崩壊後とファースト・オーダーが誕生する以前のマンダロリアンを舞台に、ニュー・リパブリックの権力から遠く離れた銀河にも及ばない場所に存在する、孤独なガンマンの苦悩が描かれるという。

米Los Angeles Timesのインタビューで、ペドロは主役のガンマンを演じるにあたりインスパイアされたキャラクターについて、「ヘルメットの下は、誰にも言っていないけど...ハン・ソロが私のヒーローなんだ。ハン・ソロがヒーローなんだよ」と言い、ハリソン・フォードが演じたアンチヒーローに影響を受けたと語っている。

