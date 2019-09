SF超大作『スター・トレック：ディスカバリー』がスーパー！ドラマTVにて放送スタート！

TVドラマとして12年ぶりに復活した『スター・トレック』新シリーズ! 全く新しいビジュアルと壮大なスケールで魅せるSF超大作『スター・トレック:ディスカバリー』が、スーパー!ドラマTVにて日本初レギュラー放送される。

2017年に米CBS All Accessでスタートした本作は、米国で2005年に放送終了した『スター・トレック エンタープライズ』以来となる待望の『スター・トレック』ドラマシリーズ。企画・製作総指揮を務めるのは、2009年の映画『スター・トレック』や『HAWAII FIVE-0』で知られるアレックス・カーツマンと、『HEROES/ヒーローズ』『ハンニバル』のブライアン・フラー。

舞台は、『宇宙大作戦』の約10年前。USSシェンジョウは調査で訪れた領域の外れで、惑星連邦に敵対的なクリンゴン人と遭遇する。副長のマイケルは独断で攻撃を指示するが、この対応を巡って船長のジョージャウらと意見が分かれ、副長の座を解任、拘束されてしまう。その後クリンゴンは攻撃を開始し、惑星連邦vsクリンゴンの全面戦争へと戦火が拡大。その責任を問われて終身刑となったマイケルは、護送中に接触したUSSディスカバリー号のロルカ船長から戦時徴用でのクルーを命ぜられ、乗り組むことに―。

主人公マイケル・バーナムを演じるのは、『ウォーキング・デッド』のサシャ役や『ワンス・アポン・ア・タイム』のタマラ役で知られるソネクア・マーティン=グリーン。

その他、ダグ・ジョーンズ(『シェイプ・オブ・ウォーター』)、シャザド・ラティフ(『MI-5 英国機密諜報部』)、アンソニー・ラップ(『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』)、メアリー・ワイズマン(『Baskets(原題)』)、ジェイソン・アイザックス(『The OA』)、ミシェル・ヨー(『クレイジー・リッチ!』)、ウィルソン・クルーズ(『13の理由』)らが出演する。

■『スター・トレック:ディスカバリー』放送情報

スーパー!ドラマTVにて

10月3日(木)22:00スタート

[二カ国語版] 毎週木曜 22:00ほか

[字幕版] 毎週木曜 24:00ほか

