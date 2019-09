【今週末の新作映画】『ハンドメイズ・テイル』エリザベス・モス＆『ブレイキング・バッド』ジェシー・プレモンス

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(9月6日〜)は、『ハンドメイズ・テイル』でゴールデン・グローブ賞&エミー賞を受賞したエリザベス・モス出演のスリラーや、『ブレイキング・バッド』『FARGO/ファーゴ』のジェシー・プレモンスが出演するウェスタン・ノワールなどが公開!

■9月6日(金)『アス』

2017年公開の映画『ゲット・アウト』でアカデミー賞脚本賞を受賞したジョーダン・ピールが、監督・脚本・製作を手掛けたサスペンススリラー。

アデレード(ルピタ・ニョンゴ『ブラックパンサー』『それでも夜は明ける』)は、夫のゲイブ、娘のゾーラ、息子のジェイソンと共に夏休みを過ごすため、幼少期に住んでいたカリフォルニア州サンタクルーズの家を訪れる。だが、不気味な偶然に見舞われ、過去のトラウマがフラッシュバックするように。やがて、家族の身に恐ろしいことが起こるという妄想を強めていくアデレード。そしてその夜、自分たちとそっくりな"わたしたち"が現れる...。

その他の出演者:エリザベス・モス(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)、ウィンストン・デューク(『ブラックパンサー』『パーソン・オブ・インタレスト』)、カリ&ノエル・シェルドン(『フレンズ』)

■9月6日(金)『荒野の誓い』

『ファーナス/訣別の朝』に続いて、クリスチャン・ベールとスコット・クーパー監督がタッグを組むウェスタン・ノワール。

舞台は、1892年アメリカ。騎兵隊大尉ジョー(クリスチャン)は、かつての宿敵であるシャイアン族の長とその家族を居留地へと送り返す任務を命じられる。ニューメキシコからコロラド、そしてモンタナへ。コマンチ族の蛮行によって家族を殺された女性ロザリーも加わり一行は北を目指す。この危険に満ちた旅は、互いの協力なしでは生きてはいけない状況に陥る...。

その他の出演者:ロザムンド・パイク(『ゴーン・ガール』)、ウェス・ステューディ(『アバター』)、ジェシー・プレモンス(『ブレイキング・バッド』『FARGO/ファーゴ』)、アダム・ビーチ(『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』)、ロリー・コクレイン(『CSI:マイアミ』)、ベン・フォスター(『シックス・フィート・アンダー』)、ティモシー・シャラメ(『HOMELAND』)、ポール・アンダーソン(『ピーキー・ブラインダーズ』)、ジョン・ベンジャミン・ヒッキー(『グッド・ワイフ』)

