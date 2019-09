犯罪捜査ドラマ『ブラックリスト』リズの娘は"三つ子"!?

『セックスと嘘とビデオテープ』『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』のジェームズ・スペイダーが主演する大人気犯罪捜査ドラマ『ブラックリスト』。そのシーズン7で、エリザベス・"リズ"・キーンFBI捜査官(メーガン・ブーン『サバイバル・ソルジャー』)の娘アグネスを三つ子が演じ分けるようだ。米CINEMA BLENDが報じている。

シーズン1からFBI特別捜査チームのメンバー、アラム・モジタバイ捜査官を演じるアミール・アリソンが、自身のInstagramに三つ子と一緒に写った画像をアップ。それぞれイチゴや水玉模様柄の服を身に着けた三つ子の写真には、「NBCの『ブラックリスト』に登場するアラムとアグネス、アグネス、アグネス」とユーモアを交えたコメントが添えられている。このアミールの投稿で三つ子の名前は明かされていない。だが、シーズン4からエミリー&サラ・ケルという子役が同役でクレジットされている。

ドラマシリーズで双子が子どものキャラクターを演じる分けるケースは珍しくない。例えば、『フレンズ』のシーズン3〜5に登場した幼少期のロスの息子ベン役や、『フルハウス』でミシェル役を演じたメアリー=ケイト&アシュレイ・オルセン姉妹が有名だろう。もし、シーズン7でアグネス役を三つ子が演じるとすれば物語の展開に大きな変化があったり、もしくはアグネスの登場回数が多いことを意味しているのかもしれない。

シーズン6には、アミールやメーガン、そしてジェームズ(レッド役)の他に、ドナルド・レスラー役のディエゴ・クラテンホフ(『HOMELAND』)、サマル・ナヴァービ役のモズハン・マーノ(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)、デンベ・ズマ役のヒシャム・タウフィーク(『スケート・キッチン』)、ハリー・レニックス(『マトリックス』シリーズ)らが出演している。

『ブラックリスト』シーズン7は、米NBCにて10月4日(金)より放送スタート。日本ではシーズン6が、スーパー!ドラマTVにて放送中。(海外ドラマNAVI)

