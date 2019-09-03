FIFA年間最優秀選手の最終候補発表、ファン・ダイクは2冠なるか
【AFP＝時事】国際サッカー連盟（FIFA）は2日、今年の男子年間最優秀選手賞の最終候補者を発表し、リバプール（Liverpool FC）のDFビルヒル・ファン・ダイク（Virgil Van Dijk）とユベントス（Juventus）のFWクリスティアーノ・ロナウド（Cristiano Ronaldo）、FCバルセロナ（FC Barcelona）のFWリオネル・メッシ（Lionel Messi）の3人が名を連ねた。
ファン・ダイクは前週、ロナウドとメッシを抑えて欧州最優秀選手賞（UEFA Player of the Year Award）に輝いており、この3人は今月23日にイタリア・ミラノ（Milan）で発表されるFIFAの表彰でも最終ノミネートに残った。
ファン・ダイクは昨シーズン、欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2018-19）を制したリバプールで中心的な役割を担った。
また女子年間最優秀選手賞では、女子の欧州最優秀選手賞に選出されたルーシー・ブロンズ（Lucy Bronze）のほか、W杯フランス大会（FIFA Women's World Cup 2019）で優勝した米国のミーガン・ラピノー（Megan Rapinoe）とアレックス・モーガン（Alex Morgan）が最終候補入りを果たした。
男子年間最優秀監督賞では、マンチェスター・シティ（Manchester City）のジョゼップ・グアルディオラ（Josep Guardiola）監督とリバプールのユルゲン・クロップ（Juergen Klopp）監督、トッテナム・ホットスパー（Tottenham Hotspur）のマウリシオ・ポチェッティーノ（Mauricio Pochettino）監督がノミネート。
女子年間最優秀監督賞では、W杯を制した米国のジル・エリス（Jill Ellis）監督、同大会で準優勝したオランダのサリーナ・ウィーグマン（Sarina Wiegman）監督、さらにイングランドをW杯4強に導いたフィル・ネビル（Phil Neville）監督が候補となった。
FIFA年間表彰式で発表される各賞の候補者は以下の通り。
■男子年間最優秀選手賞
クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ビルヒル・ファン・ダイク
■女子年間最優秀選手賞
ルーシー・ブロンズ、アレックス・モーガン、ミーガン・ラピノー
■男子年間最優秀監督賞
ジョゼップ・グアルディオラ監督、ユルゲン・クロップ監督、マウリシオ・ポチェッティーノ監督
■女子年間最優秀監督賞
ジル・エリス監督、フィル・ネビル監督、サリーナ・ウィーグマン監督
■男子年間最優秀GK賞
アリソン（Alisson Ramses Becker）、エデルソン（Ederson Santana de Moraes）、マルクアンドレ・テル・シュテーゲン（Marc-Andre ter Stegen）
■女子年間最優秀GK賞
クリスチアーニ・エンドラー（Christiane Endler）、ヘードビグ・リンダール（Hedvig Lindahl）、サリ・ファン・フェーネンダール（Sari van Veenendaal）
■FIFAプスカシュ賞（FIFA's Ferenc Puskas Award）
リオネル・メッシ、フアン・キンテロ（Juan Quintero）、ダニエル・ジョリ（Daniel Zsori）
【翻訳編集】AFPBB News
ファン・ダイクは前週、ロナウドとメッシを抑えて欧州最優秀選手賞（UEFA Player of the Year Award）に輝いており、この3人は今月23日にイタリア・ミラノ（Milan）で発表されるFIFAの表彰でも最終ノミネートに残った。
ファン・ダイクは昨シーズン、欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2018-19）を制したリバプールで中心的な役割を担った。
また女子年間最優秀選手賞では、女子の欧州最優秀選手賞に選出されたルーシー・ブロンズ（Lucy Bronze）のほか、W杯フランス大会（FIFA Women's World Cup 2019）で優勝した米国のミーガン・ラピノー（Megan Rapinoe）とアレックス・モーガン（Alex Morgan）が最終候補入りを果たした。
男子年間最優秀監督賞では、マンチェスター・シティ（Manchester City）のジョゼップ・グアルディオラ（Josep Guardiola）監督とリバプールのユルゲン・クロップ（Juergen Klopp）監督、トッテナム・ホットスパー（Tottenham Hotspur）のマウリシオ・ポチェッティーノ（Mauricio Pochettino）監督がノミネート。
女子年間最優秀監督賞では、W杯を制した米国のジル・エリス（Jill Ellis）監督、同大会で準優勝したオランダのサリーナ・ウィーグマン（Sarina Wiegman）監督、さらにイングランドをW杯4強に導いたフィル・ネビル（Phil Neville）監督が候補となった。
FIFA年間表彰式で発表される各賞の候補者は以下の通り。
■男子年間最優秀選手賞
クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ビルヒル・ファン・ダイク
■女子年間最優秀選手賞
ルーシー・ブロンズ、アレックス・モーガン、ミーガン・ラピノー
■男子年間最優秀監督賞
ジョゼップ・グアルディオラ監督、ユルゲン・クロップ監督、マウリシオ・ポチェッティーノ監督
■女子年間最優秀監督賞
ジル・エリス監督、フィル・ネビル監督、サリーナ・ウィーグマン監督
■男子年間最優秀GK賞
アリソン（Alisson Ramses Becker）、エデルソン（Ederson Santana de Moraes）、マルクアンドレ・テル・シュテーゲン（Marc-Andre ter Stegen）
■女子年間最優秀GK賞
クリスチアーニ・エンドラー（Christiane Endler）、ヘードビグ・リンダール（Hedvig Lindahl）、サリ・ファン・フェーネンダール（Sari van Veenendaal）
■FIFAプスカシュ賞（FIFA's Ferenc Puskas Award）
リオネル・メッシ、フアン・キンテロ（Juan Quintero）、ダニエル・ジョリ（Daniel Zsori）
【翻訳編集】AFPBB News