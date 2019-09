【9月】星座占い×星座別おすすめ海外ドラマ（7位から12位）

暦の上では秋ですが、まだまだ厳しい残暑が続きそうです。朝晩の寒暖差で体調を崩さないように気をつけてくださいね。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今おすすめの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。

【12位】牡牛座(4/20〜5/20)

運勢がやや停滞しています。なにかを始めようとしても、自分にはどうしようもできないことが原因で保留になってしまうことも。この月は焦らないことが大切。いつかチャンスはやってくるとのんびり構えましょう。細かな作業が得意になるので、部屋の整理や雑務の処理を済ませてしまいましょう。仕事に関しては小さなミスに注意。対人関係は安定しているので困ったら人に頼りましょう。金運は我慢のとき。貯蓄に力を入れましょう。ラッキーアイテムはスニーカー。

おすすめドラマ:時にチャンスは向こうからやってくる...『サバイバー: 宿命の大統領』(Netflixで配信中)

【11位】蠍座(10/24〜11/22)

仕事運は順調。ただしプライベートではタイミングが合い辛く、なかなか友人と会う約束がつかないなど楽しみが減っていく暗示も。人と会えない日は、自分だけの時間を楽しみましょう。映画鑑賞やモノづくりといったひとりでできる趣味が心の充実に。また本や映画に感銘を受けて、新たな夢を見つけられる可能性も。ただし金運に関しては大きなお金を動かさないほうがよい運勢。将来のためのプランが浮かんだ人はまずは念入りな計画作りを。ラッキーアイテムはスケジュール帳。

おすすめドラマ:家業を復興へと導いたアン・リスターの鋭いビジネス感覚を『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』で

【10位】牡羊座(3/21〜4/19)

夢が大きく広がります。とはいえ夢想家の傾向が出てくるので胸に抱いたビジョンが、現実からかけ離れた夢になってしまう可能性も。行動力は盛んなので、目標が見つかったからさあ資格を、と高い講座に申し込んで三日坊主になってしまう恐れもあります。動く前にまず考える、このサイクルが運気を安定させるポイントに。パワーがありあまっているのでスポーツレジャーを楽しむのもよいでしょう。恋愛運は上向き。出会いが増えそう。ラッキーアイテムは羽根モチーフ。

おすすめドラマ:夢はでっかく!『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』(Huluで配信中)

【9位】山羊座(12/22〜1/19)

仕事面で大きなチャンスが降ってきそうです。良い転機となりそうですが、成功に行きつくまでには今まで以上の努力が必要となるでしょう。越えなくてはいけない山に一歩踏み出せば将来、大きな発展が待っています。恋愛運はやや低迷。シングルは、出会いはあれど、いまひとつという状態。縁は結んでおきましょう。カップルはお互いのプライベートを大切に。またセミナーなど知的好奇心を活性化させるイベントに参加するのは開運になります。ラッキーアイテムは青インクのボールペン。

おすすめドラマ:『セリング・サンセット 〜ハリウッド、夢の豪華物件〜』ゴージャス物件を扱う不動産レディに必要なのは?(Netflixで配信中)

【8位】双子座(5/21〜6/21)

腰を据えてひとつのことに集中できる運勢、月の初めに目標を決めれば期待以上の成果を出せるでしょう。ダイエットや料理、生活習慣の見直しなど、生活に関する目標が吉。また家族や友人など身近な人との関係が円満に。普段はしない真面目な話をしてみるのもよいでしょう。恋愛運はやや下降気味。ただし紹介話には良縁あり。カップルは家や近場で寛げるデートを。仕事は上司や先輩との関係を大切に。助言にも恵まれるでしょう。ラッキーアイテムはコーヒー。

おすすめドラマ:朝の始まりも、一息つくのも、いつもコーヒーと一緒...『ギルモア・ガールズ』(Netflixで配信中)

【7位】魚座(2/19〜3/20)

のめり込みやすくなっています。その対象が恋なら大恋愛となり、趣味であれば時間を忘れてとことん追求することとなるでしょう。ただし、ひとつのことに夢中になると他人からの声が耳に入らない状態になりやすいので、仕事面では気をつけましょう。将来に関して金銭的な不安が出てくるので、貯蓄だけでなく、他のお金を守る方法を模索してみるのにもよい時期です。知識を学ぶことで安心感を得られるように。また落とし物には注意して。ラッキーアイテムは腕時計。

おすすめドラマ:恋愛にのめり込むってこういうこと『クレイジー・エックス・ガールフレンド』(Netflixで配信中)

1位から6位はこの後ご紹介します。お楽しみに。

