GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太と女優の橋本環奈がダブル主演を務める映画『午前0時、キスしに来てよ』の主題歌が、GENERATIONS from EXILE TRIBEの新曲「One in a Million ‐奇跡の夜に‐」に決まった。みきもと凜の同名人気漫画(講談社「別冊フレンド」連載中)を実写化する本作は、大スターと普通の女子高生の秘密の恋を描くラブストーリー。片寄が国民的スター・綾瀬楓役、橋本が普通の女子高生・花澤日奈々役で初共演するほか、日奈々の幼なじみ・浜辺彰役を眞栄田郷敦が演じる。優等生の日奈々(橋本)は誰もが認める超・マジメ人間。でも本当はおとぎ話のような王子様との恋に憧れる夢見がちな女子高生だった。ある日、国民的スーパースター・綾瀬楓(片寄)が、映画の撮影で学校にやってきた。運命の出会いをする二人。日奈々は楓の気取らない性格と優しさに触れ、どんどん楓のことが好きになっていく。絶対バレてはいけないスーパースターとJKの秘密の恋の行方は?主題歌に決まった「One in a Million ‐奇跡の夜に‐」は、m‐floの☆Taku Takahashiが本作のために書き下ろした新曲で、映画の物語と世界観そのままに、運命の出会いをする二人の“奇跡”を歌っている。本作の主演であり、主題歌を担当するGENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカルを務める片寄は「“0キス”にピッタリの歌詞・楽曲の世界観に仕上がっています。映画のように“奇跡の愛”を歌っているのですが、とくに『僕らの時計の針がもう二度と離れないようにKissをしよう』というフレーズは“0キス”主題歌にマッチしておりお気に入りです」とのコメントを寄せている。この楽曲を使用したメガネブランドZoffとのコラボCM映像も併せて解禁された。片寄が本作の主人公・国民的スーパースターの綾瀬楓として出演している。このCMは9月12日よりオンエアとなる。映画『午前0時、キスしに来てよ』は12月6日より全国公開。