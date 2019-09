◆GENERATIONSの主題歌は“奇跡”を歌ったPOPチューン

◆片寄涼太コメント

◆ストーリー

【モデルプレス=2019/09/03】GENERATIONS from EXILE TRIBEが、メンバーの片寄涼太と女優の橋本環奈がW主演を務める映画「午前0時、キスしに来てよ」(12月6日公開)の主題歌を担当する。みきもと凜氏の同名少女まんがを実写映画化し、芸能人と一般JKの誰にも言えない秘密の恋を描く同作。国民的スター・綾瀬楓(あやせ・かえで)を片寄、普通の女子高生・日奈々(ひなな)を橋本が演じる。主題歌はGENERATIONS from EXILE TRIBEの新曲「One in a Million -奇跡の夜に-」。m-floの☆Taku Takahashiが書き下ろし、映画の物語と世界観そのままに、運命の出会いをする二人の“奇跡”を歌った、この冬最高にきらめくPOPチューンである。自身が所属するグループが主題歌を担当、ボーカルを務める片寄は「“0キス”にピッタリの歌詞・楽曲の世界観に仕上がっています。映画のように“奇跡の愛”を歌っているのですが、とくに“僕らの時計の針がもう二度と離れないようにKissをしよう”というフレーズは“0キス”主題歌にマッチしておりお気に入りです」とコメントした。さらに、同作の主題歌を使用した、メガネブランドとのコラボCM映像も合わせて初解禁された。(modelpress編集部)この度自分が主演を務めさせて頂いた映画「午前0時、キスしに来てよ」の主題歌をGENERATIONS from EXILE TRIBEが担当させて頂くことになりました。「One in a Million -奇跡の夜に-」という楽曲なのですが、今回m-floの☆Takuさんにトラックプロデュースして頂きました。☆Takuさんには初めてGENERATIONSの楽曲を制作して頂き、またグループとしても新たな曲調に挑戦させて頂いています。個人的にもm-floさんはずっと大好きなアーティストで、“0キス”の撮影中もよく聴いていたので今回このような形で携わって頂き大変嬉しかったです。映画の内容を理解して制作して頂いたので、“0キス”にピッタリの歌詞・楽曲の世界観に仕上がっています。映画のように“奇跡の愛”を歌っているのですが、とくに「僕らの時計の針がもう二度と離れないようにKissをしよう」というフレーズは“0キス”主題歌にマッチしておりお気に入りです。とても可愛らしくキラキラとしたラブソングで、かつm-floさんや☆Takuさんらしいオシャレなサウンドが耳に残り、まさにこの映画だからこそ生まれた運命的な楽曲だなと感じています。楓を演じさせて頂いた自分としては、歌い分けを決めるうえで歌詞の中で「KISS」というワードが入るところを全て自分が担当させて頂くことになって、それにもまた運命的だなと感じていました。GENERATIONSが歌わせて頂く主題歌「One in a Million -奇跡の夜に-」が、映画「午前0時、キスしに来てよ」の世界観をさらにキラキラと輝かせてくれると思いますし、映画の感動をさらに引き立たせてくれると願っています。たくさんの方に気に入って頂けたら嬉しいです。優等生の日奈々(橋本環奈)は誰もがみとめる超・マジメ人間。でも、ほんとはおとぎ話のような王子様との恋にあこがれる夢見がちな女子高生だった…。そんなある日、国民的スーパースター・綾瀬楓(片寄涼太)が、映画の撮影で学校にやってきた!運命の出会いをするふたり。ま、まさか、これはおとぎ話のはじまりっ?!楓の気取らない性格とやさしさにふれ、どんどん楓のことが好きになっていく日奈々。絶対バレてはいけないスーパースターとJKのヒミツの恋の行方は?最高にファンタジックで、ロマンティックなリアル・シンデレラLOVEストーリーが誕生する。【Not Sponsored 記事】