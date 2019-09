10月のWOWOWは、世界的大ヒットドラマをシーズン1から放送！

10月のWOWOWプライムでは、アカデミー賞主演男優賞を受賞した伝説のバンド"クイーン"を描く大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』の日本初放送を記念して、同作でクイーンのフレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックの主演ドラマ『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』を放送。さらにプレミアムセレクションとして『ウォーキング・デッド』もシーズン1からスタートする。

『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』シーズン1

ハッカーたちが革命を目指すという大胆不敵な物語に加え、物語中では世界中の大企業・政治家が実名で取り上げられるなど、過激かつスリリングな野心的ドラマ。ラミが主演を務め、エミー賞ドラマ・シリーズ部門主演男優賞を受賞した天才ハッカー集団が世界に挑むサイバーサスペンス。

舞台はニューヨーク。世界最大の複合企業"Eコープ"を顧客とするサイバーセキュリティー会社"オールセーフ"で働く青年エリオットは、人付き合いが苦手。唯一彼が心を開くのは、幼なじみの同僚アンジェラだけ。ある夜、"Eコープ"のサーバーが何者かにハッキングされ、エリオットは被害を最小限に食い止めるが、犯人の天才ハッカー集団"f・ソサエティ"からメッセージが届き、リーダーである謎の人物"ミスター・ロボット"が近づいてくる。彼は"Eコープ"が持つメガデータを破壊することで金融界に混乱を起こし、世界に革命を起こすと宣言。そして、エリオットを仲間に誘う。

ラミは、人付き合いが苦手な天才ハッカーで、突出した才能を持ちながらも孤独感に苦しむ青年エリオットを演じる。また、ミスター・ロボット役に扮するクリスチャン・スレイター(『天才作家の妻 -40年目の真実-』)は、本作で第73回ゴールデン・グローブ賞TVドラマ部門助演男優賞を受賞している。

■放送情報

WOWOWプライムにて(全10話)

[字]10月19日(土)&10月26日(土)午後1:00〜 [第1話無料放送]

『ウォーキング・デッド』シーズン1

2019年秋からシーズン10に突入する世界的大ヒットドラマ。突如ゾンビとなった人間と生存者との生死を懸けた壮絶な闘いを描く、ノンストップ・サバイバル・スリラードラマをシーズン1から放送。

米南東部ジョージア州。保安官のリック(アンドリュー・リンカーン)はある逃走犯を追い詰めた際、瀕死の重傷を負い、病院に搬送される。しばらくしてリックが目覚めると、院内に人気はなく異様な雰囲気が漂っていた。外へ出たリックはある親子と出会う。彼らによれば、まるで生きているような死体"ウォーカー"が人間を襲い、噛まれると感染しウォーカーになるのだという。リックは愛する妻ローリと息子カールと再会すべくアトランタに向かうが、すでに"ウォーカー"の群れに占拠されていた...。

■放送情報

WOWOWプライムにて(全6話)

10月11日(金)スタート(2話ずつ放送)[第1話無料放送]

[二]毎週金曜 深夜0:00〜

[字]毎週金曜 午後3:00〜

Photo:

『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』

(c) 2015 Universal Network Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『ウォーキング・デッド』シーズン1

(c)2010 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved.