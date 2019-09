映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDが12月4日(水)にリリースされる。

Blu-ray&DVDセット【初回生産限定】

オリジナルデザインの本編ディスク(3種)を、日本のファンのために制作されたここでしか手に入らない限定スチールブックにセットし、トム・ホランド扮するピーター・パーカーのスーツケースをイメージした特製アウターボックスに封入した日本オリジナルの豪華BOX【日本限定プレミアム・スチールブック・エディション】が完全数量限定で同時発売。

日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【完全数量限定】展開図

【日本限定プレミアム・スチールブック・エディション】には、本作を何度も鑑賞したファンにとっても新たな発見のある100ページにも及ぶブックレットを限定封入。ピーター・パーカーの旅行記風に本作を振り返ったギャラリーブックに加え、これまでに何度もアメコミ関連のアートを手掛けた漫画家・村田雄介(「アイシールド21」「ワンパンマン」)による描き下ろしアート及びインタビュー、アメコミ映画ライターである杉山すぴ豊による独占コラム、数々のハイクオリティなキャラクターフィギュアで支持を得ているホットトイズ社デザインチームによる寄稿など、ファン必見の内容が充実だ。

映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDは12月4日(水)リリース

