±ø¤ì¤¿³¤Ž¢ÅìµþÏÑŽ£¤ÏËÜÅö¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
ÅìµþÏÑ¤Î´Ä¶¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§Yoshitaka¡¿PIXTA¡Ë
ÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅìµþÏÑ¤Î´Ä¶¤À¡£¤¤¤Þ¤ÀÂçÄ²¶Ý¤Î¸¡½Ð¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¹ñºÝ¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î´Ä¶¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
ÅìµþÏÑ¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥À¥Ã¥·¥å³¤´ß´ë²è¤ò´Æ½¤¤¹¤ë³¤ÍÎ´Ä¶¸¦µæ²È¡¦ÌÚÂ¼¾°»á¤Ï¡Ö¡ØÅìµþÏÑ¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¾°¡ØÅÔ²ñ¤ÎÎ¤³¤ ÅìµþÏÑ¡¡¿Í¡¦Ê¸²½¡¦À¸¤Êª¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÏÑ¤òÊ¤¤¦¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×
ÅìµþÏÑ¤Î¸åÇØÃÏ¤Î²ÏÀîÎ®°è¤ä±è´ß¤Ë¤Ï¡¢Ìó3000Ëü¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3000Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìµþÏÑ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹©¶ÈÎ©ÃÏ¤äÊªÎ®´ðÃÏ¡¢¹ÁÏÑµ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤ä³ÈÂç¡¢¤´¤ß½èÊ¬¤ä½»µï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¡½¡½¡£¤½¤Î¿ÊÅ¸¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¿å¼Á¾ô²½µ¡Ç½¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿´³³ã¡¢Àõ¾ì¡¢Áô¾ì¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¡¢¹©¶ÈÇÓ¿å¤äÀ¸³èÇÓ¿å¤Ë¤è¤ë¿å¼Á±øÂù¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÓ¿å¤Ë¤è¤ë²áÅÙ¤Ê±ÉÍÜ¶¡µë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬°Û¾ïÁý¿£¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÀÖÄ¬²½¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ê¤É¤ÎÍµ¡Êª¤¬»à¤Ë¡¢³¤Äì¤ËÂÏÀÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤Ãæ¤Ë¤¢¤ëÂçÎÌ¤Î»ÀÁÇ¤¬²á¾ê¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÏ»ÀÁÇ¾õÂÖ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¬Í¯¾º¤¹¤ì¤ÐÀÄÄ¬¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê»ÀÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êª¤Ï¸º¾¯¤·¡¢µù¶È¤â¿êÂà¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÅìµþÏÑ¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤â¸º¾¯¤·¡¢ÅìµþÏÑ¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤äÊ¸²½¤Î¿êÂà¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤ÈÃ¯¤â¤¬É¬»à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢µ¤¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¤ò²ó¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÅìµþÏÑ¤Î´Ä¶¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«Á³¤È¿Í´Ö¡¢¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÏÑ¤Î´Ä¶¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î²óÉü¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ä¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤Íý²ò¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤¬Æüº¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤È¡¢ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´ª°ã¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÀ°Íý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ª°ã¤¤¡¡¡¿å¼Á¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë
¶áÇ¯¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢³Î¤«¤ËÅìµþÏÑ¤Î¿å¼Á´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë±ø¤ì¤ÎÎÌ¡ÊÉé²ÙÎÌ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐºö¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢±øÂù¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëCOD¡Ê²½³ØÅª»ÀÁÇÍ×µáÎÌ¡£¿åÃæ¤ÎÍµ¡Êª¤ò»À²½¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ÀÁÇÎÌ¤òÉ½¤·¡¢¹â¤¤¤Û¤É±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÃÍ¤Ï¡¢¤³¤Î30Ç¯¤Ç¤Ê¤ó¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÎ®¤ì¹þ¤àÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅìµþÏÑ¤Î³¤°è¤Ç¸«¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¿å¼Á¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³25Ç¯¡¢²£¤Ð¤¤¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤¶¤Ã¤È¤·¤«½Ò¤Ù¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿å¼Á¤Î¾ô²½¤Ë°ìÌòÇã¤¦¡¢Àõ¾ì¤ä´³³ã¤ÎÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÃßÀÑ¤Ç³¤Äì¤Ë±øÂù¸»¤¬º£¤âÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤º¤Ã¤È±ÉÍÜÊ¬²áÂ¿¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÏÑ¤ÏÊÄº¿À¤ÎÆâÏÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°³¤¤È¤Î³¤¿å¸ò´¹¤â¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¤³¤³¤Ç¤Î±øÂù¤Ï¡¢±ÉÍÜ²áÂ¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²½³ØÅª¤Ê±øÀ÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅìµþÏÑ¤Î¿å¼Á¤ÏºÆÀ¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤íÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Êü¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±Éé¤Î½Û´Ä¤¬¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
1960Ç¯Âå¤Ïµù¶È¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿ÅìµþÏÑ
´ª°ã¤¤¢¡¡µù³ÍÎÌ¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë
·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÃÏ·Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õÄ¬¤äÏÑ¤ËÃí¤°Âç¤¤Ê²ÏÀî¤«¤é¤ÎÍÜÊ¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈË¤«¤À¤Ã¤¿ÅìµþÏÑ¡£¤½¤ì¤³¤½ÂçÀÎ¤«¤é1950Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÏÑÆâ¤Ç¤Îµù¶È¤ÏÂçÊÑ¤Ë³èÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æµù³ÍÎÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤È1960Ç¯¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÀÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·Åö»þ19Ëü¥È¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µù³ÍÎÌ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é·ã¸º¡£º£¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿2Ëü¥È¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë·àÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤ä³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢´³³ã¤äÀõ¾ì¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸º¤êÂ³¤±¡¢¼Â¤Ï´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ó¤ä¥«¥Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤â¤Û¤È¤ó¤Éµù¶È¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤ËÀ¸¤Êª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ê¤ä¥µ¥ï¥é¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Þ¥À¥¤¤Ê¤É¤âÄà¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ä¶¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿Ãû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Î³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤ÀÃ±½ã¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤¤À¸¤Êª¤òÊüÎ®¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êª¤¬À³¤á¤ë´Ä¶¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿À¸¤Êª¤¬Äê½»¤Ç¤¤Æ¡¢ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþÏÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤ÏËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÀø¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³¤Äì¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¥¤¥ª¥¦ºÙ¶Ý¤¬ÈËÌÐ¤·¤Æ¡¢ÉÏ»ÀÁÇ¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸¤Êª¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Êª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢µù¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ë¤ÏÅþÄì¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡¢¤È¤¤¤¦É½¸½¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ª°ã¤¤£¡¡³Æ½ê¤ÎÅØÎÏ¤¬·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë
»ä¤¬ÅìµþÏÑ¤Î´Ä¶ºÆÀ¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤È³§¤µ¤ó¤ÏÎÉ¹¥¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÊý¤äÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤Þ¤À¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤³¤ì¤¬°¤¤¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤È¡¢ÅìµþÏÑ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤òÍ¥Àè¤·¤¿ÅÚÃÏÍøÍÑ¤ä¡¢ËÉ¸îµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ð¤«¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢³¤ÊÕ¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤³¤È¤¹¤é¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢³¤¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤ëÁÛ¤¤¤ä°¦¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¤¬¡Èº£¡É¤Î²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤ò»È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¸²Ãø¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÏÑ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ýÀ×¡×¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¼¤¤
°Ê¾å¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¸í²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Î´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅìµþÏÑ¤Î´Ä¶¤Ï¡¢¶áÇ¯¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î®Æþ¤¹¤ë±ø¤ì¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅìµþÏÑ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ýÀ×¡×¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¼¤¤¡£¤·¤«¤âËä¤áÎ©¤Æ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«Á³¼£Ìþ¤â¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·àÅª¤Ê²óÉü¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸½¾õ°Ý»ý¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤º¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á»ä¤Ï¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÃíÎÏ¤·Â³¤±¡¢¸½¾õ¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÅìµþÏÑ¤Î´Ä¶¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÅìµþÏÑ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÑ¤Ë¿Æ¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£