【今週スタートの海外ドラマ】0.4％に挑む『プルーブン・イノセント』や『GOTHAM』ファイナル・シーズンがスタート！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、新作ドラマ2作品に、注目の新シーズン3作品が放送・配信スタート! お見逃しなく!

9月2日(月)から9月8日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■9月4日(水)

・22:00〜『プルーブン・イノセント 冤罪弁護士』(FOXチャンネル)

米国の刑事裁判での有罪率は99.6パーセント。つまり、わずか0.4パーセントという「無実を証明できる可能性」に、冤罪で苦しんだ過去を持つ女弁護士マデリンが挑む1話完結のリーガルドラマ。『アンダー・ザ・ドーム』のラシェル・ルフェーブルが主演と務め、『GRIMM/グリム』のラッセル・ホーンズビー、ゴールデン・グローブ賞を3度、エミー賞も5度受賞したベテラン俳優ケルシー・グラマーが共演。

■9月6日(金)

・23:00〜『アフェア 情事の行方』シーズン4(WOWOWプライム)

各エピソードの前半と後半を、男女それぞれの視点で描かれる大人のための秀作ドラマ。新シーズンではロサンゼルスも主要な舞台となり、不倫でお互いの家庭を壊したノア(ドミニク・ウェスト)とアリソン(ルース・ウィルソン)は、関係を解消してそれぞれ新しい愛を模索する。[R15+指定相当]

・『エリート』シーズン2(Netflix)

スペイン随一のエリート私立高校"ラス・エンシナス"へ編入した労働階級の学生と富裕層の生徒たちの間で起こる衝突を描く、スペイン版『ゴシップガール』とも呼ばれている青春サスペンスドラマ。新シーズンでも、殺人事件や人種問題、貧困差などの問題を絡めながらスリリングに展開される。

・『スパイ −エリ・コーエン−』(Netflix)

1960年代初頭にシリアへの潜入に成功したイスラエル情報機関モサドの伝説的なスパイ、エリ・コーエンの衝撃の真実を描く実録ドラマシリーズ。『HOMELAND』のクリエイターであるギデオン・ラフが脚本と監督を務め、2012年の映画『レ・ミゼラブル』や、アニメーション映画『マダガスカル』のサシャ・バロン・コーエンが主演する。

・『GOTHAM/ゴッサム』シーズン5(デジタル先行配信)

バットマン誕生前のゴッサム・シティを描いたDCドラマもついにファイナルシーズン! 橋が破壊され立入禁止が宣言されてから無法地帯となっていたゴッサム・シティは、犯罪者や殺人者が幅を利かせ、力を持つ者が各エリアを支配していた...。

あなたは、これまでの人生でどれだけ海ドラに費やしていますか? 【海外ドラマデータベース】でチェックしてみよう!(海外ドラマNAVI)

Photo:



『プルーブン・イノセント 冤罪弁護士』

(c) 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation and Fox Media LLC. All rights reserved.

『アフェア4 情事の行方』

(c)2018 “The Affair” Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

Netflixオリジナルドラマ『スパイ −エリ・コーエン−』

『GOTHAM/ゴッサム』シーズン5

GOTHAM (TM)& (c) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. GOTHAM and all related elements are trademarks of DC Comics.