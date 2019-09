ベッキー・ジョー・アレンとリアム・ティアニー夫妻は、娘のインディアナにもうすぐあなたはお姉ちゃんになるよと言いました。

ところが、夫妻は妊娠中の超音波を見て衝撃を受けました。頭が1つではなく、3つあったのです。



「うちの家系には三つ子はいなかったので、本当に驚きました」とベッキー・ジョーは英国リバプールの日刊紙『リバプール・エコー』に語りました。



毎週の検査と胎内スキャンを経て、31週目に3人の子供が生まれロッコ、ロマン、ローハンと名付けました。

Triplets beat odds of 200m-to-1 to be born genetically identical https://t.co/m1sxAD7zjc pic.twitter.com/J08XcqJYGC