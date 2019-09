ついに完結の『GOTHAM／ゴッサム』、小野大輔ら声優陣9名のコメント紹介！「ずっと生活の一部になっている」

DCコミックスから生まれたスーパーヒーロー、バットマン誕生前のゴッサム・シティを描くドラマ『GOTHAM/ゴッサム』。そのファイナル・シーズンを迎えるにあたり、ベン・マッケンジーが演じるジム・ゴードンの日本語吹替えを務めた小野大輔をはじめ、声優陣9人よりコメントが到着した。

ファイナル・シーズンではブルース・ウェインがついにバットマンへと転身を遂げ、ジム・ゴードンほかメインキャラクターが映画やコミック、アニメに近いおなじみの姿で登場するという。

新キャラクターとして、クリスチャン・ベイル主演の映画『ダークナイト ライジング』でトム・ハーディが演じた最恐のヴィラン、ベイン役をシェーン・ウェスト(『NIKITA/ニキータ』)、暗殺者集団リーグ・オブ・アサシンの元リーダー、ラーズ・アル・グールの娘ナイッサ役はジェイミー・マーレイ(『デクスター』)が演じる。また、第6話はジム役のベン・マッケンジーが監督を担当し、第9話ではベンが脚本、バーバラ・キーン役のエリン・リチャーズが監督として参加している。

いよいよフィナーレを迎え、ブルースはマントを纏い『バットマン』シリーズで知られている世界が完成する『GOTHAM』。5年間メインキャラクターの声を演じた声優陣より、これまでの収録を振り返っての感想やキャラクターへの思い入れについてのコメントが届いているので、ご紹介しよう。

小野大輔(ジム・ゴードン役)

ブロック役の仲野さんとのコンビとしての掛け合いも成熟して楽しくなってきた今だからこそ、ファイナル・シーズンを迎えられるという気持ちです。僕にとって『GOTHAM/ゴッサム』はずっと生活の一部になっているような作品です。

仲野裕(ハービー・ブロック役)

『GOTHAM/ゴッサム』の現場はキャスト同士が親戚同士みたいな感じで、ファミリーのようなチームワークがありました。なので、最終話の収録ではリハーサルの時点でウルウルしてしまいました。そんな作品に出会えることはなかなかないです。

田村睦心(ブルース・ウェイン役)

5年の間に凄まじい変化のあった作品でした。ブルースを演じたデヴィッド・マズーズさんが途中で完全に声変わりをしていたので、なるべく声を低く演じていました。だんだん大人になっていくブルースを演じるのは苦労もありつつ楽しかったです。

高瀬右光(アルフレッド・ペニーワース役)

僕よりもちょっと年が上なので、少し老け目は意識したのですが、おじいちゃんではないので、今までのイメージより大分アグレシッブなアルフレッドを演じるのは楽しかったです。気持ち的な部分で、急に自分に息子ができるみたいなところがあって、その気分ってどんなものなんだろうなと思いつつ演じました。

松谷彼哉(レスリー・トンプキンス役)

トンプキンスという役は、最初は真面目な感じの普通の医師として出てきて、ゴードンと付き合ってからは様々な出来事がありました。良い時と悪い時の落差が激しい役でしたが、特にヴィランになった時の彼女は、役者として自由にできて楽しかったです。

阪口周平(オズワルド・"ペンギン"・コブルポット役)

ペンギン(オズワルド)は演じていてこんな役になかなか出会えないというくらい、毎回収録が楽しかったです。この役は、現代の人間が抱いている闇の部分が突出したようなキャラクターで、あまり人に見せたいところではないドス黒さを、弾けて演じることができる楽しさがありました。

白川万紗子(バーバラ・キーン役)

こんなにも変わっていくキャラクターの役を初めて演じました。普通の女性からサイケデリックなヴィランになり、最終的には大人の女性になるバーバラを演じるのはやり甲斐がありました。

佐藤美由希(セリーナ・"キャット"・カイル役)

セリーナは年齢を重ねたり、色々な事件を乗り超える中で少しずつ芯を持った大人の女性として強くなっていきます。私も演じていく中で一緒に成長できたのかなと、とても思い入れの強いキャラクターになりました。

稲垣拓哉(エドワード・ニグマ役)

ニグマは変化が凄く大きいキャラクターだったので、彼が成長していく過程で、「実際に演じた役者と同等の芝居をしていこう、越えていかなくちゃいけない」と意識していました。役と共に自分も成長していかなければならなかったので、凄く苦労もしましたが、やり甲斐のある役でした。

『GOTHAM/ゴッサム』<ファイナル・シーズン> 商品情報

<セル>

11月6日(水)ブルーレイ&DVD発売

・ブルーレイ コンプリート・ボックス...11,818円+税

・DVDコンプリート・ボックス...10,000円+税

・ブルーレイ コンプリート・シリーズ...32,727円+税

<レンタル>

9月20日(金)DVD レンタル開始

<デジタル>

9月6日(金)デジタル先行配信開始

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

