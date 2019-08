1980年代のNBAのチーム、ロサンゼルス・レイカーズを描いたHBO注目のタイトル未定のドラマシリーズで、マイケル・シャノンが、同チームのオーナー、ジェリー・バス役を演じることが決定した。The Hollywood Reporter ほか複数メディアが報じている。

本作は、映画『バイス』のアダム・マッケイがパイロット番組のメガホンを取り、製作パートナーのケヴィン・J・メシックと共に、製作総指揮を務めている。ジェフ・パールマンの著書「Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s」を、映画『GODZILLA ゴジラ』のマックス・ボレンスタインが脚色した。キャストでは、ロサンゼルス・レイカーズのマネージャーを務めたジェリー・ウェスト役に『ゼロ・ダーク・サーティ』のジェイソン・クラークが決定しており、新たにマイケル・シャノンが同チームのオーナー、ジェリー・バス役に配役された。

ストーリーは、1980年代にNBAを支配していたロサンゼルス・レイカーズの選手やチームスタッフに焦点を当てたもの。一時期、本作は原作通り「ショータイム(原題)/ Showtime」とタイトルが付けられていたが、再びタイトル未定に戻ったようだ。

近年、マイケルは、ギレルモ・デル・トロ監督の映画『シェイプ・オブ・ウォーター』、ラミン・バーラニ監督のテレビ映画『華氏451(2018)』、パク・チャヌク監督のテレビシリーズ「リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ」などに出演している。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)