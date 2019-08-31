Áð¤Ê¤®¹ä¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡× ±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¤Î¼ç±éºî¸ø³«¤ËËÜ²»
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù½é¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£Áð¤Ê¤®¤Ï¸ø³«±ä´ü¤ò·Ð¤Æ´ÑµÒ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤±¤¿¤³¤Î¾ðÇ®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð¤Ê¤®¤¬ÌÜÎÏ¤òÀä»¿¡ª ¹ÃÅÄ¤Þ¤Ò¤ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶ä¹Ô¶¯Åð¤ò´ë¤Æ¡¢2000Ëü±ß¤ÎÂç¶â¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Î¾¿Æ¤Î¡È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ÉÁòµ·¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Áð¤Ê¤®¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÎëÌÚ¾®Å´¡¢MEGUMI¤ÏÄ¹½÷¤ÎÎïÆà¡¢¹ÃÅÄ¤Ï¾®Å´¤ÎÌ¼¡¦¥æ¥º¥¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÁð¤Ê¤®¤Î¤Û¤«¡¢MEGUMI¡¢¹ÃÅÄ¤Þ¤Ò¤ë¡¢»Ô°æ¾»½¨´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¸ø³«¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤â³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡ÖÉáÄÌ¤Ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤Ç¤¤ë±Ç²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Áð¤Ê¤®¤ÏËÜºî¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÅÄ¤Î±éµ»¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥Ã¥×¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÌÜÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®Å´¤È¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ÎÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥æ¥º¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡ÖËÍ¤é²ÈÂ²¤¬¤¹¤Ù¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¡¤ó¤ÇåºÎï¤ÊÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ü¿¼¤¤Æ·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥æ¥º¥¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¹ÃÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¹ÃÅÄ¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ö¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö½ë¤¤Ãæ¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤â¤¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡£±£¤ì¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Øº£¤Î¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£½ë¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢µ¢¤í¤¦¤¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¸ò¤¸¤ê¤Ë»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö´ÆÆÄ¤¬¿¿Ùõ¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë1¥«¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈºîÉÊ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù¤Ï9·î6Æü¡Á26Æü¤Þ¤Ç3½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð¤Ê¤®¤¬ÌÜÎÏ¤òÀä»¿¡ª ¹ÃÅÄ¤Þ¤Ò¤ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶ä¹Ô¶¯Åð¤ò´ë¤Æ¡¢2000Ëü±ß¤ÎÂç¶â¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Î¾¿Æ¤Î¡È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ÉÁòµ·¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Áð¤Ê¤®¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÎëÌÚ¾®Å´¡¢MEGUMI¤ÏÄ¹½÷¤ÎÎïÆà¡¢¹ÃÅÄ¤Ï¾®Å´¤ÎÌ¼¡¦¥æ¥º¥¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÁð¤Ê¤®¤Î¤Û¤«¡¢MEGUMI¡¢¹ÃÅÄ¤Þ¤Ò¤ë¡¢»Ô°æ¾»½¨´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¸ø³«¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤â³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡ÖÉáÄÌ¤Ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤Ç¤¤ë±Ç²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Áð¤Ê¤®¤ÏËÜºî¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÅÄ¤Î±éµ»¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥Ã¥×¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÌÜÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®Å´¤È¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ÎÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥æ¥º¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡ÖËÍ¤é²ÈÂ²¤¬¤¹¤Ù¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¡¤ó¤ÇåºÎï¤ÊÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ü¿¼¤¤Æ·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥æ¥º¥¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¹ÃÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¹ÃÅÄ¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ö¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö½ë¤¤Ãæ¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤â¤¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡£±£¤ì¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Øº£¤Î¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£½ë¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢µ¢¤í¤¦¤¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¸ò¤¸¤ê¤Ë»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö´ÆÆÄ¤¬¿¿Ùõ¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë1¥«¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈºîÉÊ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù¤Ï9·î6Æü¡Á26Æü¤Þ¤Ç3½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¡£