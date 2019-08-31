¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡ÙÁðù¬¹ä¡¢¡È¸ø³«±ä´ü¡É·Ð¤Æ¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë´¶³´¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×
±Ç²è¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù½é¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹FS¼®Î±¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Áð磲¹ä¡¢MEGUMI¡¢¹ÃÅÄ¤Þ¤Ò¤ë¡¢»Ô°æ¾»½¨´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï»Ô°æ´ÆÆÄ¤¬¹½ÁÛ¤«¤é12Ç¯´Ö¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¿¡ÈÎ¾¿Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¶ä¹Ô¶¯Åð¤ò´ë¤Æ2000Ëü±ß¤ÎÂç¶â¤È¶¦¤Ë¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Î¡È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ÉÁòµ·¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤Ã£¤Î¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤â¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤²Æ¤Î°ìÆü¤ÎÊª¸ì¡£¼ç±é¤ÎÁð磲¹ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MEGUMI¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢Æ£ÎµÌé¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Áð磲¹ä¡¢¡È¸ø³«±ä´ü¡É·Ð¤Æ¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë´¶³´
°ì»þ¤Ï¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ø³«¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿ËÜºî¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù¡£Âç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Áð磲¤Ï¡Ö¸ø³«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸ø³«¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Áð磲¹ä¡¢MEGUMI¤é¿¿²Æ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸
ºòÇ¯¤Î6·îËö¤«¤é7·î¤ÎÃæ½Ü¤È¡È¿¿²Æ¡É¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¡¢Áð磲¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È½ë¤¯¤Æ¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤Ç¡Ø»£±Æ¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡Ù¤È¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ª¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡ËÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡È½ë¤¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖMEGUMI¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£¥¢¥¤¥¹¤È¤«¤ÇÎä¤ä¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¡Ê¡Ø½ë¤¤¡Ù¤È¡Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£Áð磲¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï½ë¤¯¤Æ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÅÏ¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ½ë¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤è¡ªÃ¯¤À¤Ã¤Æ½ë¤¤¡¦´¨¤¤Ãæ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤â¡Ê¡Ø½ë¤¤¡Ù¤È¡Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡È±Ç²è½é½Ð±é¡É¹ÃÅÄ¤Þ¤Ò¤ë¡¢Áð磲¹ä¤ËË«¤á¤é¤ì¾È¤ì¾Ð¤¤
±Ç²è½é½Ð±é¡¦½éÉñÂæ°§»¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÅÄ¡£Áð磲Ê±¤¹¤ëÎëÌÚ¾®Å´¤ÎÌ¼¡¦¥æ¥º¥¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦±é¤·¤¿Áð磲¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¥æ¥º¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥Ã¥×¤¬ÎÏ¶¯¤¤¡ª¤½¤ÎÌÜÎÏ¤Ë¾®Å´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥æ¥º¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¯À¡¤ó¤ÇåºÎï¤ÊÆ·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬±ü¿¼¤¤¡£¤«¤ó¤ªt¶è¤Ï¤½¤ì¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ½ë¤¤Ãæ¤Ê¤ó¤É¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë±£¤ì¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Øº£¤Î¤Ç¤â¤¦¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡ª½ë¤¤¤«¤éµ¢¤í¤¦¤¼¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤¬¿¿Ùõ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁð磲¤ÎÇ®ÊÛ¤Ö¤ê¤Ë¹ÃÅÄ¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù¤Ï9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
(C)2019¡ÖÂæÉ÷²ÈÂ²¡×¥Õ¥£¥ë¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É