人気ゲーム「あんさんぶるスターズ!」を題材とした舞台シリーズの新作公演「『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』〜Night of Blossoming Stars〜」が、2019年12月〜20年2月に福岡・東京・大阪・名古屋で上演される。「Trickstar」「Ra*bits」「Switch」の3ユニットが登場することが決まっている。

「あんさんぶるスターズ!」は、300万ダウンロード突破のアイドル育成プロデュースゲームで、声優によるコンサート、キャラクターのCGライブ、コミカライズなども展開されているほか、7月からテレビアニメ版が放送中。舞台シリーズは、16年の第1弾「あんさんぶるスターズ!オン・ステージ」からスタートし、17年1月に続編「Take your marks!」、同年9月にエクストラステージとして「Knights篇(Judge of Knights)」、18年1月に「メインストーリー完結篇」となる「To the shining future」、同年12月に「Valkyrie篇(Memory of Marionette)」が制作され、現在は「Destruction×Road」が上演されている。

新作公演「Night of Blossoming Stars」は、福岡公演が19年12月28、29日に福岡サンパレスホテル&ホール、東京公演が20年1月9〜13日に日本青年館ホール、大阪公演は1月16〜24日に大阪メルパルクホール、名古屋公演は1月31日〜2月1日に名古屋市公会堂で上演。チケットは全席指定で、一般が8000円、劇場でパンフレットと限定グッズがプレゼントされるプレミアムチケットが1万1000円。12月27日に発売される「『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』〜Destruction×Road〜」のブルーレイ&DVDをアニメイトで予約・全額内金予約すると、特典として最速先行抽選券が付与される。最速先行は10月11日午後11時59分まで実施中(https://www.marv.jp/special/ensemble_stage/)。