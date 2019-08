歌手で俳優の星野源が30日、インスタグラムに公式アカウントを開設。初投稿では自身のポートレートとコメントを発表し、投稿から約3時間で4万件以上のいいね!を集めている。「今日からいろんなことを始めます」というコメントとともに投稿されたのは、星野のポートレート。シャツにメガネ姿の彼が穏やかな表情でカメラを見つめている。星野は29日に全楽曲のストリーミング配信がスタートし、30日には横浜アリーナ2DAYSを含むワールドツアーの開催も発表され、上海、ニューヨーク、台北で公演を行うこともアナウンスされた。彼にとっての新たな挑戦が続く中でのインスタグラムアカウント開設に、ファンからは「インスタアカウントありがとうございます。嬉しいです」「お待ちしておりました!どうか楽しんで!」「全力で応援します」などのコメントが殺到。さらに海外の星野ファンからも「嬉しい!お疲れ様でした!私は台湾からのファンです」「韓国のファンです!本当に好きです」「I’m waiting for the world tour to happen」といったメッセージが寄せられている。引用:「星野源」インスタグラム(@iamgenhoshino)