【まとめ】アベンジャーズの一員が一人二役！この秋観たいNetflix新作ドラマ6選

秋の夜長に新作ドラマ三昧はいかが?「気候が涼しくなるほどにTVはヒートアップする」と述べる米Time誌が、配信開始間近の期待作をピックアップしている。その中から日本でも視聴可能な注目作を6本ご紹介しよう。

現実をもとにした重厚なドラマ

1本目は英国王室の内幕を描く歴史ドラマ『ザ・クラウン』。エミー賞受賞の本作は、現女王エリザベス2世の恋と政治を重厚なタッチで再現する。2016年から続く人気シリーズで、新たなシーズン3は11月17日(日)より配信予定。年代の変化によりこのシーズンからキャストが一新されているのも見逃せない。新たにエリザベスを演じるのは、『女王陛下のお気に入り』でも女王を演じてオスカーを獲得したオリヴィア・コールマン。

現実世界の出来事に着想を得た作品としては、毛色は違うが『アンビリーバブル たった1つの真実』もおすすめ。レイプ被害に遭ったと訴える少女マリーは、やがて発言を取り下げたことで事件をでっち上げたとして責められる。しかし、本当にでっち上げなのか? 女性警官のコンビが捜査を進める中、思わぬ展開が...。アカデミー賞ノミネートを誇るトニ・コレット(『リトル・ミス・サンシャイン』)も出演する、実在の事件に基づくヒューマンドラマは、9月13日(金)日米同時配信予定。

新作ファンタジーで異世界に浸ろう

可愛らしいキャラクターとリアルで本格的な背景が組み合わさり、大人も子どもも熱中できるファンタジーシリーズなのが『ダーククリスタル:エイジ・オブ・レジスタンス』。敵の壮大な策略に気づいたゲルフリン族の若者3人が、世界を救うために危険な冒険の旅へ。全編を人形劇で構成して話題となった映画『ダーククリスタル』の前日譚に当たるシリーズで、タロン・エジャトン(『ロケットマン』)ら豪華声優の声も必聴もの。8月30日(金)日米同時配信予定。

より大人向けのアクション・ファンタジーを求めているなら、『ウィッチャー』がピッタリ。モンスター狩りを生業とするゲラルト(『マン・オブ・スティール』のヘンリー・カヴィル)は、負け知らずの優秀なハンターだが、モンスターよりも恐ろしいものは人間の本性だった...。誰も信頼することのできない戦乱の世界で、孤高の戦士が今日も剣を振るう。作り込まれた映像美が魅力の本格ファンタジーで、年内に配信予定。

一風変わったコメディシリーズ

お次はコメディドラマ2本。『ザ・ポリティシャン』は、『Glee/グリー』のライアン・マーフィーが贈る、ちょっと変わったミュージカル・コメディ。いつかアメリカ大統領になるのだと夢見る青年ペイトンが、まずは高校の生徒会に立候補して腕試し。一筋縄では行かない生徒たちを相手に、大統領選並みに凝った選挙キャンペーンを繰り広げる。ペイトンを演じるのは、『ピッチ・パーフェクト』シリーズに出演しているほか、ミュージカルの舞台でトニー賞、グラミー賞も受賞しているベン・プラット。9月27日(金)から配信予定。

最後の1本『僕と生きる人生』は、笑いの中にもふと考えさせられる瞬間が訪れるミニシリーズ。失恋ですっかり自信をなくした男が、カウンセリングを通してより良い生き方が見えてきた時、それまでの生き方そのものが不幸を呼んでいたことに気づく。自分を捨ててまで人生を変える必要はあるのか? 悩む男の前に、より良い人生を送るもう一人の自分が現れて...。一人二役を演じるのは『アントマン』シリーズのポール・ラッド。配信予定日は未定だ。

歴史大作からコメディまで様々な新作が押し寄せる秋、ついつい夜更かしに興じることになりそうだ。(海外ドラマNAVI)

