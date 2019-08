『トランスペアレント』フィナーレ、『チェルノブイリ』無料配信も！Amazon新着情報

Amazon Prime Videoに9月に新着するコンテンツが発表された。人気コメディ『トランスペアレント』のファイナルシーズンや、大人向けアニメ『ボージャック・ホースマン』のクリエイターが仕掛けるファンタジーアニメ『アンダン 〜時を超える者〜』が独占配信されるほか、話題作『チェルノブイリ』が期間限定で無料配信となる。

まずご紹介するのは、9月27日(金)より独占配信されるエピソードでついに完結となる『トランスペアレント』。ファイナルとなるシーズン5は、各10話の過去シーズンと違って100分長編の一話のみという特別仕様で、「ミュージカル・フィナーレ」というサブタイトルがついている。シーズン4の後でモートン(モーラ)・フェファーマン役のジェフリー・タンバーが降板するというアクシデントに見舞われた同作がどんな結末を迎えるのか注目だ。

9月13日(金)から独占配信となるAmazon Originalのアニメシリーズ『アンダン 〜時を超える者〜』もオススメ。大人向けブラックコメディ『ボージャック・ホースマン』のクリエイターが手掛ける本作は、交通事故から生還したことで時空を超えることができるようになった女性を主人公にしたファンタジーで、実際の俳優が演じた映像データを基にした2006年のアニメ映画『スキャナー・ダークリー』を彷彿とさせる映像が目を引く。ローサ・サラザール(『アリータ:バトル・エンジェル』)、ボブ・オデンカーク(『ベター・コール・ソウル』)、コンスタンス・マリー(『スイッチ 〜運命のいたずら〜』)、ジョン・コーベット(『SEX AND THE CITY』)、ニコラス・ゴンザレス(『グッド・ドクター 名医の条件』)などが声優として参加している。

ドラマスター多数出演の映画も見逃せない。『クリード チャンプを継ぐ男』の続編となる『クリード 炎の宿敵』が9月10日(火)より独占配信。マイケル・B・ジョーダン、シルヴェスター・スタローンが引き続き出演するほか、『ロッキー4/炎の友情』のドラゴ役ドルフ・ラングレンが復帰! さらにラッセル・ホーンズビー(『GRIMM/グリム』)、マイロ・ヴィンティミリア(『THIS IS US』)も参加する。そして9月4日(水)から配信されるのは、大人気シリーズ第5弾『アンダーワールド ブラッド・ウォーズ』。主人公セリーン役のケイト・ベッキンセイルが続投し、ララ・パルヴァー(『SHERLOCK/シャーロック』)やトビアス・メンジーズ(『アウトランダー』)、チャールズ・ダンス(『ゲーム・オブ・スローンズ』)も出演する。

さらにAmazonの「スターチャンネル EX-DRAMA & CLASSICS-」では、9月25日(水)より実録ドラマ『チェルノブイリ』の日本初となるライブ配信が開始される。全5話の同作は9月26日(木)よりオンデマンド配信がスタートし、毎週一話ずつ更新される。「スターチャンネル EX DRAMA & CLASSICS-」では期間限定で第1話を無料配信。期間は9月26日(木)から10月5日(土)まで。Amazon会員であればプライム登録なしで視聴できる貴重な機会をお見逃しなく!(海外ドラマNAVI)

