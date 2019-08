11月1日(金)公開の映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』より、日本オリジナル本ポスターが解禁。サンリオピューロランドとのコラボレーションが実現した。

9月6日(金)より全国の劇場で掲出される日本オリジナル本ポスターでは、シンボリックで真っ赤な風船の群れの影に潜む“それ”が、不気味な笑みを浮かべている。風船をよく見ると「また、会えたね。」コピーが。27年もの間息をひそめ、再び人々を恐怖のどん底に陥れることができることへの喜びに満ちた“それ”のメッセージに背筋がゾッとさせられる。

日本オリジナル本ポスターと同じ構図で、赤い風船の奥に“ハロ―キティ”が不気味に顔をのぞかせるタイアップビジュアルも解禁。これは、サンリオピューロランドと『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』のコラボレーションを記念して制作されたビジュアル。9月13日(金)から10月31日(木)にサンリオピューロランドで開催されるハロウィンイベント「PURO HALLOWEEN PARTY 〜KAWAII MASQUERADE〜」の期間中は今回のコラボレーションを記念した3つのコンテンツが登場し、イベントを盛り上げる。

PURO HALLOWEEN PARTY 〜KAWAII MASQUERADE〜

開催期間:2019年9月13日(金)〜10月31日(木)

https://www.puroland.jp/2019_halloween/

映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は11月1日(金)より全国公開

(C)2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド